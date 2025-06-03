Мухи можуть залітати в оселю через відкриті вікна, харчові відходи, та в період високої вологості, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Комахи переносять на своїх лапах різні інфекції та хвороботворні мікроорганізми, тому від них треба позбуватися, щоб вони не заразили їжу, на яку сядуть.

Як позбутися від мурах вдома

Для швидких результатів, часто проти мух використовують інсектициди, але вона не завжди безпечні. Вивести комах з квартири можна завдяки запаху, який вони дуже сильно не люблять. Найбільше їх відлякує запах евкаліпта. У домашніх умовах є кілька варіантів використання аромату.



Мух можна легко відлякати з дому / Фото Pexels

Евкаліпт у горщику

Посадіть евкаліпт у горщику, щоб рослина відлякувала не лише мух, але й комарів. Комахи дуже не люблять цей запах й сприймають його як загрозу, оскільки аромат цієї рослини є нетиповим для нашої місцевості.

Олія евкаліпта

Придбати олію евкаліпта можна в аптеці чи магазині. Її можна нанести на ватні диски й поставити на підвіконня. Втім, використовувати засіб треба обережно, оскільки він може нашкодити домашнім тваринам.

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Саморобний спрей

Змішайте евкаліптову олію з водою й наповніть нею дифузор. В іншому випадку, можна зробити спрей та розпилювати його в тих місцях, де проникли мухи в оселю.