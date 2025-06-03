Мухи могут залетать в дом через открытые окна, пищевые отходы, и в период высокой влажности, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Насекомые переносят на своих лапах различные инфекции и болезнетворные микроорганизмы, поэтому от них надо избавляться, чтобы они не заразили пищу, на которую сядут.

Как избавиться от муравьев дома

Для быстрых результатов, часто против мух используют инсектициды, но она не всегда безопасны. Вывести насекомых из квартиры можно благодаря запаху, который они очень сильно не любят. Больше всего их отпугивает запах эвкалипта. В домашних условиях есть несколько вариантов использования аромата.



Мух можно легко отпугнуть из дома / Фото Pexels

Эвкалипт в горшке

Посадите эвкалипт в горшке, чтобы растение отпугивало не только мух, но и комаров. Насекомые очень не любят этот запах и воспринимают его как угрозу, поскольку аромат этого растения является нетипичным для нашей местности.

Масло эвкалипта

Купить масло эвкалипта можно в аптеке или магазине. Его можно нанести на ватные диски и поставить на подоконник. Впрочем, использовать средство надо осторожно, поскольку оно может навредить домашним животным.

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Самодельный спрей

Смешайте эвкалиптовое масло с водой и наполните им диффузор. В противном случае, можно сделать спрей и распылять его в тех местах, где проникли мухи в дом.