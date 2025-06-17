На улице или в лесу, мы используем специальные средства, которые наносим на тело, пишет 24 Канал. Их резкий запах отпугивает комаров, поэтому мы можем уберечь себя от укусов. Для того, чтобы вывести вредителей из дома, стоит тоже воспользоваться запахами, которые комары тяжело переносят и очень не любят.

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Как избавиться от комаров дома

Вывести комаров из дома можно с помощью ванили. Капли ванильного экстракта нужно втереть в подоконник. Это создаст ароматический барьер, который удержит от комаров на 2 – 3 часа.

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Также прекрасно отпугивают вредителей свечи с запахом лаванды или эвкалипта. Этот аромат для комаров является очень неприятным, поэтому им трудно будет находиться в помещении.



Комаров отпугивают определенные запахи / Фото Pexels

Можно опрыскать комнаты эфирным маслом мяты, розмарина, базилика или мелиссы. Их выразительные ароматы комары не переносят. Кроме того, возле окон можно положить горшки с этими растениями.

Не нравятся комарам запахи лимона или лайма, поэтому можно сок перелить в пульверизатор и обработать места с их скоплением. Опрыскивать оконные рамы можно отваром из чеснока. Запах точно отпугнет надоедливых вредителей.

К слову! Избавиться от надоедливых мух дома очень просто. Нужно лишь воспользоваться несколькими лайфхаками.

Вытеснит вредителей из помещения нашатырный спирт, который нужно втереть в подоконник. Также распылить в комнате можно раствор на основе пищевой соды, оливкового масла и воды. Эффективной является также настойка валерианы.