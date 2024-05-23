Розводи більше не з'являться: ось найпростіший спосіб мити дзеркала

Дзеркала – це ті частини оселі, які прибирають не так вже й часто. Але коли руки все ж добираються до цього важливого завдання, виконати його потрібно якісно.

Якщо ви прибрали у вашій кімнаті, але забули помити дзеркало, вона все ще може виглядати неохайно – через пил та розводи, які залишаються на поверхні предмета. На щастя, виправити ситуацію зовсім нескладно, і для цього навіть не потрібні спеціальні засоби.

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Як помити дзеркало без розводів

Дзеркала, на жаль, досить швидко вкриваються нальотом та розводами – і найчастіше від цього страждають дзеркала, які висять у ванній кімнаті. Причин виникнення цих розводів може бути чимало: по-перше, пара, яка утворюється під час прийняття душу.

По-друге, призводити до появи розводів може і жорстка вода, що тече з карна. І під час миття рук вона може розбризкуватися, і зрештою дзеркало вкривається плямами.

Та для того, щоб дзеркало блищало після чищення, можна скористатися кількома простими способами. Раніше для чищення скла використовували газети, проте це не найкращий варіант – вони можуть залишити на поверхні бруд від фарби. Тож натомість ви можете використати одноразові паперові рушники – вони дуже зручні, адже не дряпають дзеркало, вбирають рідину та не залишають розводів.



Дзеркало потрібно мити ретельно / Фото Pexels

Найкраще буде використати також серветку з мікрофібри. Вона може добре вбирати вологу, а також не залишає зайвих ворсинок на поверхні.

Для миття дзеркал чимало господинь використовують спирт – саме ця рідина може надати ідеального блиску поверхні скла. Спирт також може добре боротися із розводами та жирними плямами, слідами від косметики. Для чищення дзеркал можна використовувати нашатирний чи медичний спирт, або ж скористатися лосьйоном, який містить спирт у складі.

Але використовують його не у чистому вигляді. Його можна або змішати з зубним порошком у рівних частинах і як пасту нанести на дзеркало для того, щоб відполірувати, або ж невелику кількість спирту додати до води та нанести на поверхню і ретельно протерти.