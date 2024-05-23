Разводы больше не появятся: вот самый простой способ мыть зеркала

Зеркала –это те части жилища,которые убирают не так уж и часто. Но когда руки все же добираются до этой важной задачи ,выполнить ее нужно качественно.

Если вы убрали в вашей комнате, но забыли помыть зеркало, оно все еще может выглядеть неопрятно – из-за пыли и разводов, которые остаются на поверхности предмета. К счастью, исправить ситуацию совсем несложно, и для этого даже не нужны специальные средства.

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Как помыть зеркало без разводов

Зеркала, к сожалению, достаточно быстро покрываются налетом и разводами – и чаще всего от этого страдают зеркала, которые висят в ванной комнате. Причин возникновения этих разводов может быть немало: во-первых, пар, который образуется во время принятия душа.

Во-вторых, приводить к появлению разводов может и жесткая вода, что течет из карна. И во время мытья рук она может разбрызгиваться, и в конце концов зеркало покрывается пятнами.

Но для того, чтобы зеркало блестело после чистки, можно воспользоваться несколькими простыми способами. Ранее для чистки стекла использовали газеты, однако это не лучший вариант – они могут оставить на поверхности грязь от краски. Поэтому вместо этого вы можете использовать одноразовые бумажные полотенца – они очень удобны, ведь не царапают зеркало, впитывают жидкость и не оставляют разводов.



Зеркало нужно мыть тщательно / Фото Pexels

Лучше всего будет использовать также салфетку из микрофибры. Она может хорошо впитывать влагу, а также не оставляет лишних ворсинок на поверхности.

Для мытья зеркал многие хозяйки используют спирт – именно эта жидкость может придать идеальный блеск поверхности стекла. Спирт также может хорошо бороться с разводами и жирными пятнами, следами от косметики. Для чистки зеркал можно использовать нашатырный или медицинский спирт, или воспользоваться лосьоном, который содержит спирт в составе.

Но используют его не в чистом виде. Его можно или смешать с зубным порошком в равных частях и как пасту нанести на зеркало для того, чтобы отполировать, или небольшое количество спирта добавить к воде и нанести на поверхность и тщательно протереть.