Фітофторозу на помідорах можна не боятися: просто додайте в ґрунт цю річ

Фітофтора на помідорах – це дуже поширена проблема, через яку городники часто втрачають значну частину свого урожаю. Та розібратися з нею все ж цілком можливо.

Фітофтороз – це грибкова інфекція, яка найчастіше вражає помідори з червня по серпень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І одні з поширених ознак хвороби – це коричневі плями на плодах, потемніння листя та стебла, а також загальне в'янення рослини.

Цікаво Обріжте ці 5 квітів у липні, щоб продовжити їхнє цвітіння

Як захистити помідори від фітофтори?

Особливо швидко поширюється грибкове захворювання у теплу, вологу погоду. А присутність фітофторозу на городі може поширитися з помідорів і на інші рослини, і згодом призвести до їхнього в'янення та загибелі.

Втім, існує один простий профілактичний захід, який може захистити ваші рослини від хвороби. Зокрема, найкраще, що ви можете зробити – це покласти приблизно 6 сантиметрів мульчі навколо помідорів на ділянці.

До речі, знайти засоби для боротьби з фітофторою за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.



Помідори можна захистити мульчуванням / Фото Pexels

Ще одна річ, на яку потрібно звернути увагу ще в лютому та березні – це вибір сортів помідорів, стійких до фітофторозу. Звісно, жодна рослина не матиме 100% стійкості до фітофтори, але деякі можуть виявити кращий імунітет до цього підступного грибкового захворювання.

До слова, раніше ми вже розповідали, як захистити рослини від борошнистої роси.

До слова, помідори, які вирощуються в теплиці, значно рідше вражаються фітофторою, ніж помідори, що ростуть на городі – тож якщо вам доводиться стикатися з проблемою дуже часто, можливо, час замислитися над тим, аби перенести ваші посадки.

Найкраще сіяти помідори з лютого по квітень, аби висадити їх у травні – червні, а потім збирати урожай з липня по жовтень. Обов'язково перевіряйте пакетики з насінням чи розсаду перед покупкою – важливо обрати сорт та тип помідорів, що підходить для вашого місця вирощування.