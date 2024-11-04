Губки для миття посуду є розсадниками бактерій, передає 24 Канал. Змінювати її треба кожного тижня. Завдяки такій заміні, ви зможете уникнути росту бактерій та підтримувати чистоту посуду.

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Чому на губці накопичуються мікроби

Губки для посуду створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій. Пориста структура та наявність залишків їжі створюють поверхню, яка сприятиме зростанню бактерій.

В одному дослідженні навіть йдеться про те, що на кухонних губках виявили наявність до 362 різних типів бактерій. Деякі з них рівні з бактеріями в зразках фекалій, тому губки обов’язково треба регулярно змінювати.



Губки треба міняти кожного тижня / Фото Pexels

Чим небезпечна брудна губка

50% видів бактерій, які містяться на губках, належать до другої групи, відповідно є потенційно патогенними. До вразливої групи належать люди з ослабленою імунною системою (маленькі діти, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями).

Ідея відмити губку є поганою, оскільки навіть якщо кількість бактерій тимчасово знизиться, то хвороботворні мікроорганізми знову почнуть швидко розмножуватися.

Тому пам’ятайте про те, що губку треба часто змінювати, аби вона не стала розсадником бактерій. Вони є доволі доступними, тож їх легко можна замінювати щотижня, а ви будете впевнені в тому, що не миєте посуд "зоопарком мікробів".

Якщо губка виглядає як нова, але ви чуєте кислий запах – скоріш за все, її треба викидати. Кислість свідчить про появу на ній грибка чи плісняви. З’являється він через те, що тривалий час губка була мокрою та не віджатою.