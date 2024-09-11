Харчову плівку треба зберігати в морозилці: неочікувані секрети, які вас здивують

Всі з нас тримають харчову плівку в шафі поруч з алюміієвою фольгою чи пергаментним папером для запікання, втім фахівці розповіли, що найкраще тримати харчову плівку у морозилці.

Харчова плівка має один недолік. Він полягає в тому, що поверхня дуже липня й прилипає сама до себе, тому в найпотрібніший момент її дуже важко відірвати.

Читайте також 6 речей, які ніколи не можна класти в пральну машинку: це треба запам'ятати

Чому харчову плівку треба ставити в морозилку

Щоб з харчовою плівкою не було проблем і ви не шукали кінця, який важко відірвати, треба всього лише поставити її в морозилку. Це в рази зробить її кориснішою для використання.

Виявляється, що охолодження робить її менш липкою. Пояснюється це за допомогою науки. Холодне повітря в морозилці усуває статичну електрику, через яку плівка прилипає сама до себе. Витягайте її з морозилки за необхідності, коли нею треба накрити продукти в контейнері та вона досить швидко відлипне.

Втім тримати харчову плівку в морозилці завжди – не обов’язково. Достатньо буде поставити її в морозильну камеру для охолодження на 15 хвилин, а після цього вже загортати в неї їжу.



Проблем з харчовою плівкою можна уникнути / Фото Pexels

Як можна використовувати харчову плівку в побуті

Розпочався осінній період, тож якщо у вас є щілини у вікнах, то їх просто треба закрити поліетиленовою плівкою, щоб зберегти тепло в приміщенні.

Якщо вам потрібно взяти з собою в дорогу пляшку чи банку з чимось, але ви боїтеся, що вміст в ній може пролитися – просто обгорніть її кілька разів харчовою плівкою.

Також загорніть харчовою плівкою косметику чи шампуні, які мають властивість проливатися. Це убезпечить вас від того, що тоналка чи будь-які інші рідини протечуть на ваш одяг у валізі.