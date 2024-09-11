Пищевую пленку надо хранить в морозилке: неожиданные секреты, которые вас удивят

Все из нас держат пищевую пленку в шкафу рядом с алюминиевой фольгой или пергаментной бумагой для запекания, впрочем специалисты рассказали, что лучше всего держать пищевую пленку в морозилке.

Пищевая пленка имеет один недостаток. Он заключается в том, что поверхность очень липкая и прилипает сама к себе, поэтому в самый нужный момент ее очень трудно оторвать.

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Почему пищевую пленку надо ставить в морозилку

Чтобы с пищевой пленкой не было проблем и вы не искали конца, который трудно оторвать, надо всего лишь поставить ее в морозилку. Это в разы сделает ее более полезной для использования.

Оказывается, что охлаждение делает ее менее липкой. Объясняется это с помощью науки. Холодный воздух в морозилке устраняет статическое электричество, из-за которого пленка прилипает сама к себе. Извлекайте ее из морозилки при необходимости, когда ею надо накрыть продукты в контейнере и она достаточно быстро отлипнет.

Впрочем держать пищевую пленку в морозилке всегда – не обязательно. Достаточно будет поставить ее в морозильную камеру для охлаждения на 15 минут, а после этого уже заворачивать в нее еду.



Проблем с пищевой пленкой можно избежать / Фото Pexels

Как можно использовать пищевую пленку в быту

Начался осенний период, поэтому если у вас есть щели в окнах, то их просто надо закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло в помещении.

Если вам нужно взять с собой в дорогу бутылку или банку с чем-то, но вы боитесь, что содержимое в ней может пролиться – просто оберните ее несколько раз пищевой пленкой.

Также заверните пищевой пленкой косметику или шампуни, которые имеют свойство проливаться. Это обезопасит вас от того, что тоналка или любые другие жидкости протекут на вашу одежду в чемодане.