Дешевше вже не буде: 5 ідей подарунків на будь-яке свято

Вже наближається період свят, а це значить, що час підготувати чимало подарунків – і далеко не завжди хочеться витрачати на це дуже багато грошей чи часу.

Якщо ви не можете витратити дуже багато грошей на подарунок, це зовсім не означає, що він буде поганим, повідомляє 24 Канал. Насправді можна підготувати неймовірні подарунки навіть з мінімальним бюджетом, якщо підійти до цього завдання креативно.

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Домашнє печиво

Якщо у вас є базові кулінарні навички та кілька годин вільного часу, ви можете обійтися мінімальною витратою грошей. Все, що потрібно зробити – це напекти різдвяного імбирного печива. Ви можете використати різні цікаві форми, як-от зірочки, зайчики, сердечка тощо.

Для того, щоб подарунок був по-справжньому особливим, для оформлення ви можете використати гарну коробку чи банку, прикрасити все стрічками з тканини та паперу, а також підготувати гарну листівку.

Цікава чашка

Чашок в буфеті багато не буває! Якщо ваш друг чи родич полюбляє цікаві принти, ви можете знайти чашку зі смішним надписом, або ж таку, що точно впишеться в інтер'єр людини, якій ви будете її дарувати.

А якщо ви хочете викрутити креатив та індивідуальність на повну, можна замовити чашку з особливим принтом, який ви підготуєте самостійно!

Блокноти та скетчбуки

Якщо людина, якій ви маєте зробити подарунок, полюбляє малювати чи робити записи, гарний блокнот завжди буде вітатися! Це може бути щоденник з прописаними наперед датами, чи блокнот з чистими сторінками для малювання. Також до цього подарунку можна докласти кольорові ручки, олівці чи інше канцелярське приладдя.



Блокнот може бути чудовим подарунком / Фото Pexels

Футболки та шкарпетки

Цікаві шкарпетки з малюнком – це ідеальний подарунок для будь-якої людини, який також не сильно вдарить і по вашому бюджету. Ви можете також купити своєму другові чи другій половинці футболку з надписом чи картинкою, або ж придумати особливий дизайн та замовити друк.

Свічки та ароматичні палички

Декоративна свічка – це чудовий подарунок, який може доповнити будь-який інтер'єр. А набір таких свічок точно порадує навіть вибагливих друзів!