Дешевле уже не будет: 5 идей подарков на любой праздник

Уже приближается период праздников, а это значит, что время подготовить немало подарков – и далеко не всегда хочется тратить на это очень много денег или времени.

Если вы не можете потратить очень много денег на подарок, это вовсе не означает, что он будет плохим, сообщает 24 Канал. На самом деле можно подготовить невероятные подарки даже с минимальным бюджетом, если подойти к этой задаче креативно.

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Домашнее печенье

Если у вас есть базовые кулинарные навыки и несколько часов свободного времени, вы можете обойтись минимальной тратой денег. Все, что нужно сделать – это напечь рождественского имбирного печенья. Вы можете использовать различные интересные формы, например звездочки, зайчики, сердечка и тому подобное.

Для того, чтобы подарок был по-настоящему особенным, для оформления вы можете использовать хорошую коробку или банку, украсить все лентами из ткани и бумаги, а также подготовить хорошую открытку.

Интересная чашка

Чашек в буфете много не бывает! Если ваш друг или родственник любит интересные принты, вы можете найти чашку со смешной надписью, или такую, что точно впишется в интерьер человека, которому вы будете ее дарить.

А если вы хотите выкрутить креатив и индивидуальность на полную, можно заказать чашку с особым принтом, который вы подготовите самостоятельно!

Блокноты и скетчбуки

Если человек, которому вы должны сделать подарок, любит рисовать или делать записи, хороший блокнот всегда будет приветствоваться! Это может быть дневник с прописанными заранее датами, или блокнот с чистыми страницами для рисования. Также к этому подарку можно приложить цветные ручки, карандаши или другие канцелярские принадлежности.



Блокнот может быть отличным подарком / Фото Pexels

Футболки и носки

Интересные носки с рисунком – это идеальный подарок для любого человека, который также не сильно ударит и по вашему бюджету. Вы можете также купить своему другу или второй половинке футболку с надписью или картинкой, или придумать особый дизайн и заказать печать.

Свечи и ароматические палочки

Декоративная свеча – это замечательный подарок, который может дополнить любой интерьер. А набор таких свечей точно порадует даже требовательных друзей!