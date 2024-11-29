Для того, чтобы 31 декабря встречать 2025 год без тревоги, что вы что-то не успели или недоделали, советуем воспользоваться списком дел, который поможет структурировать важные дела и отдых, пишет 24 Канал.

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Занятия на каждый день позволит вам немного переключиться от рутинных дел и отвлечься на какое-то милое занятие. Кроме того, в плане есть и действительно важные дела, поэтому до конца года благодаря им вы сможете закрыть все свои потребности.

1 декабря – составьте список подарков для родных и друзей. Все структурируйте и отправляйтесь в магазин за их поисками. Это могут быть сюрпризы на Николая, Рождество или Новый год.

2 декабря – не ждите Нового года, чтобы привести себя в форму и стабильно начать заниматься спортом. Физическая нагрузка улучшает самочувствие и настроение, поэтому уделяйте активностям минимум 20 минут ежедневно каждый день и уже к концу месяца увидите результат.

3 декабря – спланируйте себе 2025 год. Не стоит ожидать конца года, потому что как показывает практика, в этот период мы сильно заняты другими делами, поэтому лучше заранее все запланируйте, чтобы не писать дела на следующий год в спешке.

4 декабря – в этот день можете украсить дом гирляндами и поставить елку. Всякий праздничный декор добавит магии и еще большего ожидания праздника.

5 декабря – наведите порядок дома: выбросьте все старые вещи, одежду и любое другое, чем вы не пользуетесь. Также удалите с телефона и ноутбука все лишнее. Этот день уделите очищению своего пространства.

6 декабря – испеките сегодня печенье или кексы. По желанию, можете сделать рождественский пряничный дом и празднично украсить его.

7 декабря – отправьтесь в этот день на отдых. Независимо от того, какая погода за окном – берите родной и езжайте в Карпаты, чтобы немного перезагрузиться.

8 декабря – сделайте праздничную фотосессию. Накануне Нового года многие студии украшают елками, поэтому вам остается только выбрать для себя праздничный образ.



Устройте фотосессию в декабре / Фото Pexels

9 декабря – сегодня уделите день духовности. Сделайте медитацию, выделите время на размышления о своей жизни, отпустите старые обиды и помиритесь с людьми, с которыми давно не общаетесь.

10 декабря – пригласите домой в гости подруг на какао и просмотр новогоднего фильма.

11 декабря – попробуйте в этот день отказаться от вредной привычки. Сначала будет трудно, однако знайте, что вы гораздо сильнее соблазнов.

12 декабря – сходите с друзьями в этот день на концерт или рождественское представление. Культурная программа подарит вам много впечатлений и эмоций.

13 декабря – приобретите для себя книгу на рождественскую тематику и погрузитесь в чтение. В интернете вы сможете найти для себя немало интересных вариантов на выбор.

14 декабря – сделайте праздничный маникюр и успейте записаться на другие beauty-процедуры до Нового года.

15 декабря – устройте для себя шопинг и приобретите вещи на зимнюю пору или наряды для празднования Рождества или Нового года.

16 декабря – слушайте весь день плейлист на новогоднюю или рождественскую тематику. Это придаст вам хорошего настроения.

17 декабря – приготовьте дома ароматный глинтвейн или соберитесь с родными на прогулку по вечернему городу.

18 декабря – сегодня устройте для себя день зимних развлечений и наведайтесь на каток.

19 декабря – сделайте в этот день доброе дело. Заплатите продукты за бабушку или дедушку в магазине, или задонатьте деньги на нужды военных.

20 декабря – составьте меню на Новый год и начинайте покупать продукты, чтобы не делать все в спешке в последний день.



Составьте новогоднее меню / Фото Pexels

21 декабря – устройте праздничный вечер, зажгите свечи и поразите любимого человека ужином.

22 декабря – посетите в этот день рождественскую ярмарку и попробуйте традиционный зимний трдельник или яблоки в карамели.

23 декабря – встретьтесь с родными и близкими, с которыми давно планировали встречу.

24 декабря – сделайте себе в этот день подарок, о котором всегда мечтали, но никак не решались его приобрести.

25 декабря – приобретите для себя рождественскую пижаму и тапки, чтобы добавить в свою рутину еще больше праздничного настроения.



Приобретите для себя праздничную пижаму / Фото Pexels

26 декабря – побудьте хотя бы на один день ребенком и слепите снеговика или поиграйте с родными в снежки.

27 декабря – посетите в этот день интересный мастер-класс по изготовлению новогодних венков или созданию свечей.

28 декабря – сделайте сегодня сюрприз родному человеку и подарите подарок, на который он не ожидал.

29 декабря – устройте для себя день отдыха и весь день смотрите фильмы, сериалы и читайте книги.

30 декабря – проведите этот день с собой и своими мыслями наедине. В тишине и покое проанализируйте все, что с вами произошло за год и подумайте, прошли ли вы все уроки.

31 декабря – подведите итоги года и не забудьте загадать главное желание на 2025 год.