Кишківник вам подякує: 5 ідей для здорових і швидких сніданків

Вам точно доводилося чути про те, що здоров'я кишківника дуже тісно пов'язане із загальним здоров'ям. А сніданок – це дуже важливий прийом їжі, який ігнорувати точно не варто.

На здоров'я кишківника можуть впливати деякі звички вашого способу життя та фактори навколишнього середовища, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Але здорові сніданки можуть піти на користь цьому важливому органові.

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Парфе з йогурту із ягодами та гранолою

Цей сніданок можна назвати практично класичним, і для багатьох людей він є також улюбленим. Приємно буде дізнатися, що він також і досить корисний. Йогурт – це хороше джерело пробіотиків, а овес у гранолі може принести чимало переваг організму.

Натомість ягоди насичені протизапальними сполуками, клітковиною та вітамінами. Намагайтеся шукати йогурт та гранолу, що міститимуть мінімальну кількість цукру, аби отримати від сніданку найбільшу користь.



Гранола досить корисна з йогуртом / Фото Pexels

Цілозернові тости з авокадо та рідким яйцем

Такий сніданок можна приготувати дуже швидко, але він зарядить вас енергією на початок дня. Клітковина, що міститься в авокадо та цілозерновому хлібі, дозволить кишківнику нормально перетравлювати та метаболізувати їжу.



Тости з авокадо можна їсти на сніданок / Фото Pexels

Манго-куркумове смузі

Смузі – це ідеальний сніданок для напруженого ранку, і те, що його так легко наповнити різними вітамінами – це неймовірний бонус. У цьому рецепті варто використати кефір, який забезпечить вас корисними бактеріями для покращення мікробіому та травної системи.

Також можна додати туди банани, спеції та чимало іншого. Якщо ви хочете зробити смузі на основі йогурту, тоді потрібно обрати такий, в якому буде мінімум цукру.



Смузі – це ідеальний вибір для сніданку / Фото Pexels

Тако з квасолею та солодкою картоплею

Тако – це не тільки екзотична, але й корисна страва, адже її можна наповнити продуктами, що містять багато клітковини та принесуть чималу користь організму. Додайте туди також скибочки авокадо, свіжу кінзу та трохи соусу, аби наповнити страву вітамінами та смаком.



Тако може бути легким сніданком / Фото Pexels

Шакшука з зеленню



Шакшуку можна зробити дуже корисною / Фото Pexels

Шакшука – це хороший вибір для сніданку, особливо якщо ви наповните тарілку корисною для кишківника зеленню та іншими продуктами. Наприклад, чудовим доповненням стане сир фета – він містить чимало пробіотиків, а шпинат та артишоки можуть запропонувати багато клітковини.