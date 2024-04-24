Календар покупок на травень: у які дні не можна нічого купувати
Кожного місяця є певні дні, коли варто відмовитися від покупок. Все залежить від місячного календаря та позитивних чи негативних днів. Сьогодні розповімо вам, в які саме дні не можна нічого купувати.
Фаза Місяця впливає на наше життя, пишуть Поради 24. Деякі дні можуть бути вдалими, деякі, навпаки, несприятливими. У негативні дні бажано не здійснювати ніяких покупок, бо ви не лише кошти втратите, але й не отримаєте бажаного від речей, бо вони швидко поламаються чи зіпсуються.
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Щоб покупки вас довго тішили та прослужили вам довгий час, їх треба робити у сприятливі дні, коли енергетична фаза Місяця буде цьому сприяти.
Найкраще робити покупки в Новий Місяць, оскільки він має позитивний вплив на енергетичне поле людини. Можна купувати речі, які випромінюють світло та витрачати гроші на будь-які потреби. Астрологи кажуть, що в цей день корисно купувати все для себе: одяг, косметику, квитки в подорож тощо.
У Повний Місяць треба бути обережними з покупками. Краще відкласти їх на деякий час, бо вони не принесуть вам жодної радості та користі. Ви можете в цей період придбати щось з великою націнкою і втратите гроші або ж занадто дешеве, яке поламається чи знищиться вже дуже скоро.
Під час Спадаючого Місяця можете робити покупки, але будьте обережними та прискіпливими. Перевіряйте дати придатності та не бійтеся в магазині витягнути річ з коробки, щоб подивитися, що з нею все добре.
Найкраще робити покупки в час Згасаючого Місяця. Можете себе не обмежувати та здійснювати покупки на будь-які речі, які вам до вподоби. Усі гроші, які ви витратите, швидко до вас повернуться у вигляді додаткового заробітку чи премії.
Фази місяця у травні 2024 року
|1 травня
|Остання чверть
|22 день
|2 травня
|Остання чверть
|23 день
|3 травня
|Згасаючий місяць
|24 день
|4 травня
|Згасаючий місяць
|25 день
|5 травня
|Згасаючий місяць
|26 день
|6 травня
|Згасаючий місяць
|27 день
|7 травня
|Згасаючий місяць
|28 день
|8 травня
|Новий місяць
|29 день
|9 травня
|Зростаючий місяць
|0 день
|10 травня
|Зростаючий місяць
|1 день
|11 травня
|Зростаючий місяць
|2день
|12 травня
|Зростаючий місяць
|3 день
|13 травня
|Зростаючий місяць
|4 день
|14 травня
|Зростаючий місяць
|5 день
|15 травня
|Зростаючий місяць
|6 день
|16 травня
|Перша чверть
|7 день
|17 травня
|Зростаючий місяць
|8 день
|18 травня
|Зростаючий місяць
|9 день
|19 травня
|Зростаючий місяць
|10 день
|20 травня
|Зростаючий місяць
|11 день
|21 травня
|Зростаючий місяць
|12 день
|22 травня
|Зростаючий місяць
|13 день
|23 травня
|Повний місяць
|14 день
|24 травня
|Спадаючий місяць
|15 день
|25 травня
|Спадаючий місяць
|16 день
|26 травня
|Спадаючий місяць
|17 день
|27 травня
|Спадаючий місяць
|18 день
|28 травня
|Спадаючий місяць
|19 день
|29 травня
|Спадаючий місяць
|20 день
|30 травня
|Спадаючий місяць
|21 день
|31 травня
|Остання чверть
|22 день