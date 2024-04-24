Календарь покупок на май: в какие дни нельзя ничего покупать
Каждый месяц есть определенные дни, когда стоит отказаться от покупок. Все зависит от лунного календаря и положительных или отрицательных дней. Сегодня расскажем вам, в какие именно дни нельзя ничего покупать.
Фаза Луны влияет на нашу жизнь, пишут Porady 24. Некоторые дни могут быть удачными, некоторые, наоборот, неблагоприятными. В негативные дни желательно не совершать никаких покупок, потому что вы не только средства потеряете, но и не получите желаемого от вещей, потому что они быстро поломаются или испортятся.
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Как спланировать шоппинг в мае?
Чтобы покупки вас долго радовали и прослужили вам долгое время, их надо делать в благоприятные дни, когда энергетическая фаза Луны будет этому способствовать.
Лучше всего делать покупки в Новолуние, поскольку она имеет положительное влияние на энергетическое поле человека. Можно покупать вещи, которые излучают свет и тратить деньги на любые нужды. Астрологи говорят, что в этот день полезно покупать все для себя: одежду, косметику, билеты в путешествие и тому подобное.
У Полнолуние надо быть осторожными с покупками. Лучше отложить их на некоторое время, потому что они не принесут вам никакой радости и пользы. Вы можете в этот период приобрести что-то с большой наценкой и потеряете деньги или слишком дешевое, которое поломается или уничтожится уже очень скоро.
Во время Падающей Луны можете делать покупки, но будьте осторожными и придирчивыми. Проверяйте даты годности и не бойтесь в магазине вытащить вещь из коробки, чтобы посмотреть, что с ней все хорошо.
Лучше всего делать покупки во время Угасающей Луны. Можете себя не ограничивать и совершать покупки на любые вещи, которые вам нравятся. Все деньги, которые вы потратите, быстро к вам вернутся в виде дополнительного заработка или премии.
Фазы луны в мае 2024 года
|1 мая
|Последняя четверть
|22 день
|2 мая
|Последняя четверть
|23 день
|3 мая
|Угасающая луна
|24 день
|4 мая
|Угасающая луна
|25 день
|5 мая
|Угасающая луна
|26 день
|6 мая
|Угасающая луна
|27 день
|7 мая
|Угасающая луна
|28 день
|8 мая
|Новая луна
|29 день
|9 мая
|Растущая луна
|0 день
|10 мая
|Растущая луна
|1 день
|11 мая
|Растущая луна
|2 день
|12 мая
|Растущая луна
|3 день
|13 мая
|Растущая луна
|4 день
|14 мая
|Растущая луна
|5 день
|15 мая
|Растущая луна
|6 день
|16 мая
|Первая четверть
|7 день
|17 мая
|Растущая луна
|8 день
|18 мая
|Растущая луна
|9 день
|19 мая
|Растущая луна
|10 день
|20 мая
|Растущая луна
|11 день
|21 мая
|Растущая луна
|12 день
|22 мая
|Растущая луна
|13 день
|23 мая
|Полнолуние
|14 день
|24 мая
|Убывающая луна
|15 день
|25 мая
|Убывающая луна
|16 день
|26 мая
|Убывающая луна
|17 день
|27 мая
|Убывающая луна
|18 день
|28 мая
|Убывающая луна
|19 день
|29 мая
|Убывающая луна
|20 день
|30 мая
|Убывающая луна
|21 день
|31 мая
|Последняя четверть
|22 день