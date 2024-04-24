Календарь покупок на май: в какие дни нельзя ничего покупать

Каждый месяц есть определенные дни, когда стоит отказаться от покупок. Все зависит от лунного календаря и положительных или отрицательных дней. Сегодня расскажем вам, в какие именно дни нельзя ничего покупать.

Фаза Луны влияет на нашу жизнь, пишут Porady 24. Некоторые дни могут быть удачными, некоторые, наоборот, неблагоприятными. В негативные дни желательно не совершать никаких покупок, потому что вы не только средства потеряете, но и не получите желаемого от вещей, потому что они быстро поломаются или испортятся.

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Как спланировать шоппинг в мае?

Чтобы покупки вас долго радовали и прослужили вам долгое время, их надо делать в благоприятные дни, когда энергетическая фаза Луны будет этому способствовать.

Лучше всего делать покупки в Новолуние, поскольку она имеет положительное влияние на энергетическое поле человека. Можно покупать вещи, которые излучают свет и тратить деньги на любые нужды. Астрологи говорят, что в этот день полезно покупать все для себя: одежду, косметику, билеты в путешествие и тому подобное.

У Полнолуние надо быть осторожными с покупками. Лучше отложить их на некоторое время, потому что они не принесут вам никакой радости и пользы. Вы можете в этот период приобрести что-то с большой наценкой и потеряете деньги или слишком дешевое, которое поломается или уничтожится уже очень скоро.

Во время Падающей Луны можете делать покупки, но будьте осторожными и придирчивыми. Проверяйте даты годности и не бойтесь в магазине вытащить вещь из коробки, чтобы посмотреть, что с ней все хорошо.

Лучше всего делать покупки во время Угасающей Луны. Можете себя не ограничивать и совершать покупки на любые вещи, которые вам нравятся. Все деньги, которые вы потратите, быстро к вам вернутся в виде дополнительного заработка или премии.

Фазы луны в мае 2024 года