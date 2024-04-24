Календарь покупок на май: в какие дни нельзя ничего покупать

24 апреля 2024, 14:11
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Каждый месяц есть определенные дни, когда стоит отказаться от покупок. Все зависит от лунного календаря и положительных или отрицательных дней. Сегодня расскажем вам, в какие именно дни нельзя ничего покупать.

Фаза Луны влияет на нашу жизнь, пишут Porady 24. Некоторые дни могут быть удачными, некоторые, наоборот, неблагоприятными. В негативные дни желательно не совершать никаких покупок, потому что вы не только средства потеряете, но и не получите желаемого от вещей, потому что они быстро поломаются или испортятся.

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Как спланировать шоппинг в мае?

Чтобы покупки вас долго радовали и прослужили вам долгое время, их надо делать в благоприятные дни, когда энергетическая фаза Луны будет этому способствовать.

Лучше всего делать покупки в Новолуние, поскольку она имеет положительное влияние на энергетическое поле человека. Можно покупать вещи, которые излучают свет и тратить деньги на любые нужды. Астрологи говорят, что в этот день полезно покупать все для себя: одежду, косметику, билеты в путешествие и тому подобное.

У Полнолуние надо быть осторожными с покупками. Лучше отложить их на некоторое время, потому что они не принесут вам никакой радости и пользы. Вы можете в этот период приобрести что-то с большой наценкой и потеряете деньги или слишком дешевое, которое поломается или уничтожится уже очень скоро.

Во время Падающей Луны можете делать покупки, но будьте осторожными и придирчивыми. Проверяйте даты годности и не бойтесь в магазине вытащить вещь из коробки, чтобы посмотреть, что с ней все хорошо.

Лучше всего делать покупки во время Угасающей Луны. Можете себя не ограничивать и совершать покупки на любые вещи, которые вам нравятся. Все деньги, которые вы потратите, быстро к вам вернутся в виде дополнительного заработка или премии.

Фазы луны в мае 2024 года

1 мая Последняя четверть 22 день
2 мая Последняя четверть 23 день
3 мая Угасающая луна 24 день
4 мая Угасающая луна 25 день
5 мая Угасающая луна 26 день
6 мая Угасающая луна 27 день
7 мая Угасающая луна 28 день
8 мая Новая луна 29 день
9 мая Растущая луна 0 день
10 мая Растущая луна 1 день
11 мая Растущая луна 2 день
12 мая Растущая луна 3 день
13 мая Растущая луна 4 день
14 мая Растущая луна 5 день
15 мая Растущая луна 6 день
16 мая Первая четверть 7 день
17 мая Растущая луна 8 день
18 мая Растущая луна 9 день
19 мая Растущая луна 10 день
20 мая Растущая луна 11 день
21 мая Растущая луна 12 день
22 мая Растущая луна 13 день
23 мая Полнолуние 14 день
24 мая Убывающая луна 15 день
25 мая Убывающая луна 16 день
26 мая Убывающая луна 17 день
27 мая Убывающая луна 18 день
28 мая Убывающая луна 19 день
29 мая Убывающая луна 20 день
30 мая Убывающая луна 21 день
31 мая Последняя четверть 22 день
Автор: Юлія Турелик