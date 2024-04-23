Все события, которые происходят в космосе, по убеждению астрологов, могут отражаться также и на людях и влиять на их состояние. Поэтому для того, чтобы сделать май максимально удачным и продуктивным, нужно узнать о благоприятных и опасных датах. Точным лунным календарем делятся Советы 24.
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|1 мая
|Последняя четверть
|22 день
|2 мая
|Последняя четверть
|23 день
|3 мая
|Угасающая луна
|24 день
|4 мая
|Угасающая луна
|25 день
|5 мая
|Угасающая луна
|26 день
|6 мая
|Угасающая луна
|27 день
|7 мая
|Угасающая луна
|28 день
|8 мая
|Новая луна
|29 день
|9 мая
|Растущая луна
|0 день
|10 мая
|Растущая луна
|1 день
|11 мая
|Растущая луна
|2 день
|12 мая
|Растущая луна
|3 день
|13 мая
|Растущая луна
|4 день
|14 мая
|Растущая луна
|5 день
|15 мая
|Растущая луна
|6 день
|16 мая
|Первая четверть
|7 день
|17 мая
|Растущая луна
|8 день
|18 мая
|Растущая луна
|9 день
|19 мая
|Растущая луна
|10 день
|20 мая
|Растущая луна
|11 день
|21 мая
|Растущая луна
|12 день
|22 мая
|Растущая луна
|13 день
|23 мая
|Полнолуние
|14 день
|24 мая
|Убывающая луна
|15 день
|25 мая
|Убывающая луна
|16 день
|26 мая
|Убывающая луна
|17 день
|27 мая
|Убывающая луна
|18 день
|28 мая
|Убывающая луна
|19 день
|29 мая
|Убывающая луна
|20 день
|30 мая
|Убывающая луна
|21 день
|31 мая
|Последняя четверть
|22 день
Влияние фаз луны на человека
Во время новолуния, то есть Новолуния, на человека влияет особое энергетическое поле. Это время хорошо подходит для того, чтобы планировать и начинать новые дела, а также избавляться от плохих привычек и старых обид. Новая Луна – это начало, поэтому стоит начать осваивать что-то хорошее именно в это время.
Полнолуние – это время, когда вам стоит быть особенно осторожными, ведь тогда у людей появляется жажда немедленных действий, и это может привести к неудаче, если отнестись к задаче недостаточно осмотрительно. Именно поэтому астрологи советуют уменьшить потребление алкоголя и тщательно контролировать себя. Некоторые даже утверждают, что в полнолуние ухудшается сон.
Зато Убывающая луна,, означает, что реакции человека обостряются, и это – идеальное время для того, чтобы заняться самопознанием, углубиться в себя и найти баланс. Стоит провести это время в спокойствии и стараться избегать раздражителей и стресса.
Среди благоприятных дат на май есть такие: 7, 10, 14, 15, 18, 22, 25, 30. В это время ваши начинания и планы точно будут успешными. Стоит не бояться браться за новое и делать новые шаги, ведь Луна в это время будет на вашей стороне.
Впрочем, в мае есть и несколько опасных дат: 2, 8, 11, 13, 17, 20, 23, 28. На это время не стоит планировать важных встреч или событий, ведь фазы Луны могут влиять на то, как вы будете себя чувствовать.