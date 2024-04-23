Все события, которые происходят в космосе, по убеждению астрологов, могут отражаться также и на людях и влиять на их состояние. Поэтому для того, чтобы сделать май максимально удачным и продуктивным, нужно узнать о благоприятных и опасных датах. Точным лунным календарем делятся Советы 24.

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Лунный календарь на май 1 мая Последняя четверть 22 день 2 мая Последняя четверть 23 день 3 мая Угасающая луна 24 день 4 мая Угасающая луна 25 день 5 мая Угасающая луна 26 день 6 мая Угасающая луна 27 день 7 мая Угасающая луна 28 день 8 мая Новая луна 29 день 9 мая Растущая луна 0 день 10 мая Растущая луна 1 день 11 мая Растущая луна 2 день 12 мая Растущая луна 3 день 13 мая Растущая луна 4 день 14 мая Растущая луна 5 день 15 мая Растущая луна 6 день 16 мая Первая четверть 7 день 17 мая Растущая луна 8 день 18 мая Растущая луна 9 день 19 мая Растущая луна 10 день 20 мая Растущая луна 11 день 21 мая Растущая луна 12 день 22 мая Растущая луна 13 день 23 мая Полнолуние 14 день 24 мая Убывающая луна 15 день 25 мая Убывающая луна 16 день 26 мая Убывающая луна 17 день 27 мая Убывающая луна 18 день 28 мая Убывающая луна 19 день 29 мая Убывающая луна 20 день 30 мая Убывающая луна 21 день 31 мая Последняя четверть 22 день

Влияние фаз луны на человека

Во время новолуния, то есть Новолуния, на человека влияет особое энергетическое поле. Это время хорошо подходит для того, чтобы планировать и начинать новые дела, а также избавляться от плохих привычек и старых обид. Новая Луна – это начало, поэтому стоит начать осваивать что-то хорошее именно в это время.

Полнолуние – это время, когда вам стоит быть особенно осторожными, ведь тогда у людей появляется жажда немедленных действий, и это может привести к неудаче, если отнестись к задаче недостаточно осмотрительно. Именно поэтому астрологи советуют уменьшить потребление алкоголя и тщательно контролировать себя. Некоторые даже утверждают, что в полнолуние ухудшается сон.

Зато Убывающая луна,, означает, что реакции человека обостряются, и это – идеальное время для того, чтобы заняться самопознанием, углубиться в себя и найти баланс. Стоит провести это время в спокойствии и стараться избегать раздражителей и стресса.

Среди благоприятных дат на май есть такие: 7, 10, 14, 15, 18, 22, 25, 30. В это время ваши начинания и планы точно будут успешными. Стоит не бояться браться за новое и делать новые шаги, ведь Луна в это время будет на вашей стороне.

Впрочем, в мае есть и несколько опасных дат: 2, 8, 11, 13, 17, 20, 23, 28. На это время не стоит планировать важных встреч или событий, ведь фазы Луны могут влиять на то, как вы будете себя чувствовать.