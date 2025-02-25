Місячний календар справ на березень: що треба зробити в перший місяць весни

Перед початком місяця кожна людина складає план на місяць. Для того, щоб все заплановане здійснилося й кожна справа вдавалася, варто знати, які дні є успішними, а в які краще уникати будь-чого. Звертаючись до місячного календаря та фаз, можна зрозуміти вдалий час та не дуже.

Щоб було краще зрозуміло, в які дні можна планувати справи та приймати важливі рішення, а коли краще відмовитися навіть від дрібних завдань, потрібно орієнтуватися у фазах Місяця, пише 24 Канал.

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Місячний календар справ на березень

Березень може для кожної людини пройти гармонійно, потрібно лише звертати увагу на календарні дні, оскільки вони мають вплив на наші емоції, самопочуття та навіть на ефективність запланованих справ.

За місячним календарем на березень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 13, 30 – 31 березня;

: 1 – 13, 30 – 31 березня; Повня – 14 березня;

– 14 березня; Спадний Місяць : 15 – 28 березня;

: 15 – 28 березня; Молодик – 29 березня.

Слід розуміти, що енергетика кожної фази Місяця впливає на наше життя, тому треба визначити значення кожної з них. Астрологи не рекомендують починати справи, коли Місяць є у Повні чи Молодиком.



Справи краще вирішувати в Зростаючий Місяць / Фото Pexels

Найкращим періодом для нових починань, постановки цілей та здійснення мрій є період, коли Місяць росте. Фаза росту з 1 – 13 та з 30 – 31 березня є найкращою для якихось починань та залучення подій у життя позитивного характеру.

У цей час постарайтеся вирішити всі важливі завдання й запланувати для себе найкращі події.

А от на Спадний Місяць – з 15 по 28 березня варто закривати всі невирішені питання, які довго тягнуться й ніяк не можуть завершитися. У Повню краще не робити ніяких завдань та не розпочинати щось нове. Цей день (14 березня) погано впливає на людей, тому краще уникати виконання колективних завдань.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Езотерики визначили кілька дат, які найкраще підійдуть для фінансових операцій, починань, косметичних процедур та поїздок.

Найкращі дні для фінансових операцій: 3, 4, 7, 9, 12 березня.

Найкращі дати для будь-яких починань: 2, 6, 8, 10, 11 березня.

Найкращі дні для косметичних процедур: 4, 5, 12, 13, 30 березня.

Найкращі дні для поїздок: 3, 5, 7, 10, 12 березня.

Не варто нічого серйозного планувати 14, 16, 18, 20, 22, 25 березня. Ці дні є невдалими для виконання будь-яких завдань.