Ці 5 кімнатних рослин наповнять квартиру неймовірним ароматом: про освіжувач повітря забудете
- Кімнатні рослини, такі як мадагаскарський жасмин, орхідея Каттлея, м'ята, цитрусові дерева, та евкаліпт, можуть забезпечити приємний аромат в домі, замінюючи ароматичні свічки.
- Ці рослини не лише створюють затишну атмосферу, але й можуть бути корисними, наприклад, м'ята може використовуватись для приготування страв та напоїв.
Якщо ви використовуєте ароматичні свічки для того, аби надати своєму дому особливої затишної атмосфери та наповнити його приємним запахом, натомість ви можете поставити у квартирі всього кілька вазонів.
Для створення тривалого аромату в домі вам зовсім не потрібно витрачати багато грошей – натомість ви можете скористатися натуральними засобами, а саме кімнатними рослинами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Мадагаскарський жасмин
Ця неймовірна кімнатна рослина швидко наповнить ваш дім жасминовим ароматом. Вона чудово росте у горщику та потребує яскравого непрямого світла.
Аромат мадагаскарського жасмину м'який, солодкий та ніжний, квітка добре підходить для спальні, а її аромат сприяє розслабленню.
Орхідея Каттлея
Орхідеї можуть мати неймовірний аромат – але все залежить від сорту. Орхідеї Каттлея потішать солодким квітковим запахом з ноткою цитруса.
До слова, раніше ми вже розповідали, як доглядати за орхідеями, аби вони почали цвісти за лічені дні.
М'ята
М'ята в горщику на кухні може забезпечити не тільки неймовірний аромат в усьому домі, але й гілочками для страв, коктейлів та трав'яних настоїв.
М'яту можна вирощувати вдома / Фото Pexels
Цитрусові дерева
Навіть якщо клімат, у якому ви живете, не надто теплий, ви все ще можете мати цитрусове дерево у себе вдома. Особливо популярні лимонні дерева – вони не дуже складні у догляді. Головне – забезпечити вазону досить багато сонячного світла.
Евкаліптова рослина
Якщо ви хочете влаштувати в себе вдома справжню ароматерапію, тоді евкаліпт на підвіконні – це саме те, що вам потрібно. Рослина росте дуже швидко та процвітатиме під яскравим світлом.