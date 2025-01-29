5 речей, які треба викинути з кухні в Китайський Новий рік: зробіть це сьогодні
- 29 січня відзначається Китайський Новий рік, символом якого стає Зелена Дерев’яна Змія.
- Рекомендується викинути з кухні старі пластикові контейнери, чашки з тріщинами, протерміновані спеції, старі рушники та тупі ножі.
29 січня відзначається Китайський Новий рік. Офіційно в цей день символом року стає Зелена Дерев’яна Змія. Щоб привернути в життя благополучні події, варто прибрати оселю й викинути речі з кухні, якими ви вже давно не користуєтеся.
У день Китайського Нового року з чистого аркуша можуть розпочати життя всі, в кого ще перших кілька тижнів січня були такою собі буферною зоною, пише 24 Канал.
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Щоб оселя була впорядкована та чиста, рекомендовано символічно в Китайський Новий рік позбутися від непотрібних речей.
Старі пластикові контейнери
Не тримайте вдома старі й зношені пластикові контейнери. Вони мають непривабливий зовнішній вигляд та ще й несуть загрозу для здоров’я. Розігрівання їжі в старих пластикових контейнерах несе ризик того, що всередину їжі потраплять шкідливі хімікати. Контейнери є недорогими й доступними, тому краще придбати нові.
Чашки та тарілки з тріщинами
Краще не зберігати на кухні тарілки й чашки, в яких є тріщини. Це виглядає неестетично, а надщерблений посуд може ще й становити небезпеку. Наливаючи щось в чашку чи тарілку, ви ризикуєте розбити її під дією тепла й обпектися. Окрім того, за прикметами, тріщини в посуді приносять в життя погані події, тому від них варто позбутися.
Не можна вдома тримати надбиті чашки й тарілки / Фото Pexels
Протерміновані спеції
Переберіть всі спеції, якими користуєтеся й подивіться на дату кінцевого споживання. Якщо такі знайшли – викидайте. Вони втратили свій аромат, тому більше не підійдуть для приготування страв.
Старі кухонні рушники
Кухонні рушники, якими ви давно користуєтеся треба викинути. Через тривале використання, на них накопичуються бактерії й неприємні запахи. Старі рушники залишіть для ганчір’я й придбайте натомість нові.
Тупі ножі
Не можна використовувати тупі ножі, оскільки ними можна легко порізатися. Якщо ножі не піддаються заточці, чи є неякісними, тоді подумайте над тим, щоб придбати нові, які будуть добре різати й не ускладнюватимуть вам життя під час приготування їжі.