5 речей, які треба викинути з кухні в Китайський Новий рік: зробіть це сьогодні

29 січня відзначається Китайський Новий рік. Офіційно в цей день символом року стає Зелена Дерев’яна Змія. Щоб привернути в життя благополучні події, варто прибрати оселю й викинути речі з кухні, якими ви вже давно не користуєтеся.

У день Китайського Нового року з чистого аркуша можуть розпочати життя всі, в кого ще перших кілька тижнів січня були такою собі буферною зоною, пише 24 Канал.

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Щоб оселя була впорядкована та чиста, рекомендовано символічно в Китайський Новий рік позбутися від непотрібних речей.

Старі пластикові контейнери

Не тримайте вдома старі й зношені пластикові контейнери. Вони мають непривабливий зовнішній вигляд та ще й несуть загрозу для здоров’я. Розігрівання їжі в старих пластикових контейнерах несе ризик того, що всередину їжі потраплять шкідливі хімікати. Контейнери є недорогими й доступними, тому краще придбати нові.

Чашки та тарілки з тріщинами

Краще не зберігати на кухні тарілки й чашки, в яких є тріщини. Це виглядає неестетично, а надщерблений посуд може ще й становити небезпеку. Наливаючи щось в чашку чи тарілку, ви ризикуєте розбити її під дією тепла й обпектися. Окрім того, за прикметами, тріщини в посуді приносять в життя погані події, тому від них варто позбутися.



Не можна вдома тримати надбиті чашки й тарілки / Фото Pexels

Протерміновані спеції

Переберіть всі спеції, якими користуєтеся й подивіться на дату кінцевого споживання. Якщо такі знайшли – викидайте. Вони втратили свій аромат, тому більше не підійдуть для приготування страв.

Старі кухонні рушники

Кухонні рушники, якими ви давно користуєтеся треба викинути. Через тривале використання, на них накопичуються бактерії й неприємні запахи. Старі рушники залишіть для ганчір’я й придбайте натомість нові.

Тупі ножі

Не можна використовувати тупі ножі, оскільки ними можна легко порізатися. Якщо ножі не піддаються заточці, чи є неякісними, тоді подумайте над тим, щоб придбати нові, які будуть добре різати й не ускладнюватимуть вам життя під час приготування їжі.