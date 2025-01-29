5 вещей, которые надо выбросить из кухни в Китайский Новый год: сделайте это сегодня

29 января отмечается Китайский Новый год. Официально в этот день символом года становится Зеленая Деревянная Змея. Чтобы привлечь в жизнь благополучные события, стоит убрать дом и выбросить вещи из кухни, которыми вы уже давно не пользуетесь.

В день Китайского Нового года с чистого листа могут начать жизнь все, у кого еще первые несколько недель января были некой буферной зоной, пишет 24 Канал.

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Чтобы дом был упорядочен и чистый, рекомендуется символически в Китайский Новый год избавиться от ненужных вещей.

Старые пластиковые контейнеры

Не держите дома старые и изношенные пластиковые контейнеры. Они имеют непривлекательный внешний вид и еще и несут угрозу для здоровья. Разогрев пищи в старых пластиковых контейнерах несет риск того, что внутрь пищи попадут вредные химикаты. Контейнеры являются недорогими и доступными, поэтому лучше приобрести новые.

Чашки и тарелки с трещинами

Лучше не хранить на кухне тарелки и чашки, в которых есть трещины. Это выглядит неэстетично, а надщербленная посуда может еще и представлять опасность. Наливая что-то в чашку или тарелку, вы рискуете разбить ее под действием тепла и обжечься. Кроме того, по приметам, трещины в посуде приносят в жизнь плохие события, поэтому от них стоит избавиться.



Нельзя дома держать надбитые чашки и тарелки / Фото Pexels

Просроченные специи

Переберите все специи, которыми пользуетесь и посмотрите на дату конечного потребления. Если такие нашли – выбрасывайте. Они потеряли свой аромат, поэтому больше не подойдут для приготовления блюд.

Старые кухонные полотенца

Кухонные полотенца, которыми вы давно пользуетесь надо выбросить. Из-за длительного использования, на них накапливаются бактерии и неприятные запахи. Старые полотенца оставьте для тряпки и приобретите взамен новые.

Тупые ножи

Нельзя использовать тупые ножи, поскольку ими можно легко порезаться. Если ножи не поддаются заточке, или являются некачественными, тогда подумайте над тем, чтобы приобрести новые, которые будут хорошо резать и не будут усложнять вам жизнь во время приготовления пищи.