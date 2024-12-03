Затискачі для хліба слугують герметичним закривачем для хліба, пише 24 Канал. Не потрібно їх викидати у сміття, оскільки їх можна потворно використати безліч разів.

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Насправді пластикові затискачі з поліетилену створюють серйозну проблему, оскільки не годяться для переробок й створюють серйозну екологічну проблему. На звалищах вони розкладаються аж через десятки років, отруюючи воду й ґрунт, тому ось кілька застосувань, якими ви радо будете користуватися завжди.

Затискання шнурів

У кожного з нас є чимало різних шнурів, які створюють у шухляді справжній хаос. Щоб вони не плуталися між собою, їх можна закріпити спеціальними затискачами від маркування хліба. Цей зручний варіант справді стане вам у нагоді.

Позначка на скотчі

Кожен з нас часто стикається з проблемою знаходження вільного краю в скотчі. Скористайтеся пластиковим затискачем. Його треба приклеїти до скотчу за кінець, щоб наступного разу вам набагато легше було його використовувати.



Пластикові затискачі є корисними в побуті / Фото GalPast

Опора для рослин

Певні рослини мають дерев’яні чи пластикові ґрати, які є їхньою опорою. Однак для того, щоб закріпити їх до цієї опори варто скористатися хлібними затискачами.

Палички для рахунку

Для батьків, які мають вдома маленьких дітей, пластикові затискачі можна використовувати як палички, щоб навчити дітей рахувати.

Пряме призначення

Затискачі можна використовувати за їхнім прямим призначенням. Ними можна закрити усілякі приправи чи крупи. Щоб не зав’язувати на вузлики пакети, можете прикріпити ці кліпси. Сама по собі вона не розстібнеться, тож точно вам знадобиться.