У них розповідається про правила економії, планування сімейного бюджету та правильного розподілу доходів та витрат, передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Catboss.
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Ці кілька книг навчать, як правильно розпоряджатися своїми фінансами та розкажуть, як працювати над матеріальною стороною свого життя.
"Багатий тато, бідний тато" – Р. Кійосакі
Багато з нас чули про цю книгу, яка є класикою фінансової літератури. У ній порівнюються два різні підходи до грошей та інвестування. Книга вчить мислити як інвестор, а не як звичайний працівник, і змінює уявлення про гроші та активи.
"Правила грошей" – Р. Темплар
У цій книзі можна знайти прості та практичні правила для управління особистими фінансами. Автор ділиться порадами, як уникати боргів, заощаджувати, інвестувати та контролювати свої витрати.
"Автоматичний мільйонер" – Д. Бах
Книга зосереджена на важливості автоматизації заощаджень та інвестувань. Автор книги розповідає, як створити план, який буде автоматично працювати й допоможе стати мільйонером без жорстких обмежень.
Ці книги здатні налагодити планування бюджету / Фото Pexels
"Мистецтво інвестування" – Б. Грехем
Фахівці кажуть, що це одна з найважливіших книг про інвестування. Вона вчить, як розумно підходити до інвестування, аналізувати ринок та приймати зважені рішення, зберігаючи при цьому дисципліну та стратегію.
"Ти не бідний" – А. Хвостов
Це українська книга про те, як позбутися менталітету бідності та почати керувати своїми фінансами, щоб побудувати стабільне фінансове майбутнє. Автор розповідає в книзі реальні поради, які допоможуть заощаджувати, заробляти та інвестувати.