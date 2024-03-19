Ваші дерева перестануть хворіти: дізнайтеся, коли білити дерева весною

Правильний догляд за плодовими деревами – запорука їхнього здоров'я, довголіття, а також рясного і якісного врожаю. Дізнайтеся, коли білити дерева весною і для чого це робити.

Осіння побілка виконується для того, щоб не допустити утворення в корі дерев і чагарників тріщин, морозобоїн взимку. Також вона знищує хвороботворні мікроорганізми та шкідників, що зібралися перезимувати в корі.

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Для чого білити дерева навесні

Побілка дерев навесні здійснюється для захисту їхніх штамбів і скелетних гілок від опіків. Адже в цей час сонце дуже активне, а на рослинах ще немає листя, яке могло б захистити кору від перегріву.

Окрім того, побілка навесні є профілактичним заходом від збудників хвороб і шкідників, яким усе-таки вдалося пережити зиму в тріщинах кори й верхньому шарі ґрунту. Саме тому дерева білять мінімум двічі на рік – восени та навесні.



Побілка дерев – дуже важлива / Фото Depositphotos

Коли білити дерева весною

Весняну побілку здійснюють у лютому або на початку березня. У цей час стовбури дерев можуть нагріватися вдень до +11 градусів, а це провокує надто ранній початок сокоруху.

Своєю чергою, нічні температури в кінці зими та на початку весни можуть опускатися до 10 градусів морозу. Це призводить до замерзання соку, розриву тканин і утворенню морозобоїн.

Біла фарба на стовбурах і скелетних гілках відштовхує сонячні промені, захищає кору від перегріву й не дозволяє деревам невчасно прокинутися.