Коли додавати кондиціонер до прання: речі будуть свіжими та запашними

Кондиціонер для білизни – це дуже помічний засіб, якщо ви хочете надати своєму одягу додаткової м'якості та свіжості. Ось тільки не всі знають, як його правильно використовувати.

Якщо ви помітили, що речі після прання стають жорсткими, а приємного запаху від порошку не залишається, тоді на допомогу приходить кондиціонер, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби він ефективно спрацював, його потрібно додати у правильний час та у правильний відділ машинки.

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Куди та коли додавати кондиціонер?

Для початку потрібно розібратися, які існують ступені забруднення білизни. Їх всього три.

Слабке забруднення – якщо річ вдягали всього кілька разів і на ній немає плям.

Середнє – якщо білизна потребує повноцінного прання.

Сильне забруднення – річ дуже брудна і потребує додаткового очищення.

Для першого типу забруднення буде достатньо і швидкого прання, або ж режиму синтетики за температури у 30 градусів – це буде найкоротший цикл прання.

А ось за серйозніших забруднень потрібно ставити температуру у 40 градусів, адже це триваліша програма. І якщо ви хочете, щоб під час прання на ваших речах опинився також кондиціонер, його потрібно додати у відповідний відсік – третій.



Кондиціонер потрібно додати у третій відсік / Фото Pexels

Він може розташовуватися і перед, і після двох відсіків для порошку. Зазвичай його позначають знаком з квіткою. Після зливу мильної води саме через цей відсік набирається чиста вода, і речі полощуться з доданим вами засобом.

Але що робити, якщо ви забули додати кондиціонер перед початком прання? У такому випадку фахівці радять поставити машину на паузу перед початком полоскання та залити у потрібне відділення.

Можна лити і прямо в барабан, але ось безпосередньо речі поливати кондиціонером не радять – засіб може роз'їсти фарбу на одязі та залишити неприємні плями.

А ось під час ручного прання алгоритм теж простий, але все ж дещо відрізняється: