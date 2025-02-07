Когда добавлять кондиционер в стирку: вещи будут свежими и душистыми
Кондиционер для белья это очень полезное средство, если вы хотите придать своей одежде дополнительной мягкости и свежести. Вот только не все знают, как его правильно использовать.
Если вы заметили, что вещи после стирки становятся жесткими, а приятного запаха от порошка не остается, тогда на помощь приходит кондиционер, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы он эффективно сработал, его нужно добавить в правильное время и в правильный отдел машинки.
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Куда и когда добавлять кондиционер?
Для начала нужно разобраться, какие существуют степени загрязнения белья. Их всего три.
- Слабое загрязнение – если вещь надевали всего несколько раз и на ней нет пятен.
- Среднее – если белье нуждается в полноценной стирке.
- Сильное загрязнение – вещь очень грязная и нуждается в дополнительной очистке.
Для первого типа загрязнения будет достаточно и быстрой стирки, или режима синтетики при температуре в 30 градусов – это будет самый короткий цикл стирки.
А вот при серьезных загрязнениях нужно ставить температуру в 40 градусов, ведь это более длительная программа. И если вы хотите, чтобы во время стирки на ваших вещах оказался также кондиционер, его нужно добавить в соответствующий отсек – третий.
Кондиционер нужно добавить в третий отсек / Фото Pexels
Он может располагаться и перед, и после двух отсеков для порошка. Обычно его обозначают знаком с цветком. После слива мыльной воды именно через этот отсек набирается чистая вода, и вещи полощутся с добавленным вами средством.
Но что делать, если вы забыли добавить кондиционер перед началом стирки? В таком случае специалисты советуют поставить машину на паузу перед началом полоскания и залить в нужное отделение.
Можно лить и прямо в барабан, но вот непосредственно вещи поливать кондиционером не советуют – средство может разъесть краску на одежде и оставить неприятные пятна.
А вот во время ручной стирки алгоритм тоже простой, но все же несколько отличается:
- сперва нужно постирать белье с щадящим стиральным средством;
- прополощите его в первый раз;
- замените воду на чистую и растворите в ней кондиционер;
- в раствор нужно погрузить вещи на 10 минут;
- аккуратно отожмите лишнюю воду или повесьте вещи, чтобы вода стекла сама.