Когда добавлять кондиционер в стирку: вещи будут свежими и душистыми

Кондиционер для белья это очень полезное средство, если вы хотите придать своей одежде дополнительной мягкости и свежести. Вот только не все знают, как его правильно использовать.

Если вы заметили, что вещи после стирки становятся жесткими, а приятного запаха от порошка не остается, тогда на помощь приходит кондиционер, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы он эффективно сработал, его нужно добавить в правильное время и в правильный отдел машинки.

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Куда и когда добавлять кондиционер?

Для начала нужно разобраться, какие существуют степени загрязнения белья. Их всего три.

Слабое загрязнение – если вещь надевали всего несколько раз и на ней нет пятен.

Среднее – если белье нуждается в полноценной стирке.

Сильное загрязнение – вещь очень грязная и нуждается в дополнительной очистке.

Для первого типа загрязнения будет достаточно и быстрой стирки, или режима синтетики при температуре в 30 градусов – это будет самый короткий цикл стирки.

А вот при серьезных загрязнениях нужно ставить температуру в 40 градусов, ведь это более длительная программа. И если вы хотите, чтобы во время стирки на ваших вещах оказался также кондиционер, его нужно добавить в соответствующий отсек – третий.



Кондиционер нужно добавить в третий отсек / Фото Pexels

Он может располагаться и перед, и после двух отсеков для порошка. Обычно его обозначают знаком с цветком. После слива мыльной воды именно через этот отсек набирается чистая вода, и вещи полощутся с добавленным вами средством.

Но что делать, если вы забыли добавить кондиционер перед началом стирки? В таком случае специалисты советуют поставить машину на паузу перед началом полоскания и залить в нужное отделение.

Можно лить и прямо в барабан, но вот непосредственно вещи поливать кондиционером не советуют – средство может разъесть краску на одежде и оставить неприятные пятна.

А вот во время ручной стирки алгоритм тоже простой, но все же несколько отличается: