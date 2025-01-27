Если вас не устраивает качество водопроводной воды, мириться с ней не стоит. Вместо этого можно воспользоваться простыми, но эффективными способами ее очистки, сообщает 24 Канал.

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Как очистить воду из-под крана без фильтра?

Для очистки воды нужно взять стеклянную банку или эмалированную кастрюлю. Учитывайте, что посуда должна быть вымыта очень тщательно чтобы на ней не оставалось никаких посторонних запахов. Наберите в нее водопроводную воду, оставив примерно 5 сантиметров до края.

Дайте воде отстояться примерно 20 минут, а после этого добавьте 2 очищенные зубчики чеснока и 3 таблетки активированного угля. Дело в том, что чеснок имеет природные антибактериальные свойства, а вот активированный уголь может эффективно поглощать примеси и неприятные запахи.



Воду можно легко очистить / Фото Pexels

Воду в сосуде советуют оставить на 6 часов, накрыв емкость марлей, чтобы был доступ воздуха. После этого процедите воду через несколько слоев марли, чтобы она была чистая и прозрачная. Воду перелейте в стеклянную посуду с плотно закрывающейся крышкой,.

Хранить воду можно несколько суток в прохладном темном месте. Ее можно пить или использовать для приготовления горячих напитков и пищи.

Также для очистки воды в небольших объемах подходит марганцовка. Для обеззараживания одного литра понадобится 1 – 2 грамма раствора или несколько кристалликов марганца – вода должна быть бледно-розового цвета. После этого раствор нужно отстоять полчаса, а потом аккуратно процедить, пропустив через бытовой фильтр, чтобы избавиться от осадка на дне.