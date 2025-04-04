У квітні городники вже активно готуються до посадки картоплі, але в цей місяць ще потрібно зважати на погоду – адже якщо висадити бульбу у невдалий день, урожаю можна так і не дочекатися, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Не викидайте та не паліть: що робити зі старим віником, аби уникнути нещасть в домі

Коли у квітні садити картоплю?

Спершу потрібно дістати бульбу з погреба та відібрати картоплини правильного розміру. Раніше ми вже писали, яка бульба найкраще підходить для посадки – дрібна чи велика. Переносьте у світле приміщення картоплю тоді, коли температура вже стане досить стабільною та не опускатиметься вдень нижче за 15 градусів тепла, а вночі – нижче за 5 градусів. Окрім того, вологість має бути досить високою.

Садити картоплю одразу не можна – спершу її потрібно на певний час залишити у теплому та світлому приміщенні, аби вона трохи проросла та сформувала паростки. Корисно це робити для того, аби у картоплі сформувалася коренева система.

Втім, час проростання картоплі може змінюватися залежно від сорту, тож за цим потрібно уважно слідкувати: надто довгі паростки, як і їхня відсутність, можуть негативно вплинути на урожай.



Картоплю можна садити у квітні / Фото Pexels

Квітень – це часто дощовий, холодний місяць, у який часом можна очікувати навіть незначного снігу, тож поспішати з посадкою картоплі точно не варто. Дочекайтеся моменту, поки протягом кількох днів температура буде стабільною – 10 – 12 градусів тепла. А ґрунт натомість має прогрітися до 9 градусів тепла.

Але окрім погоди дуже часто городники орієнтуються також і на місячний календар, який може підказати найкращі дати для вирощування тих чи інших рослин. Зокрема, для картоплі найкращим часом посадки вважається 28 – 30 квітня.