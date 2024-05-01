Коли пекти паски на Великдень: названо кілька основних днів

Перед Великоднем у господинь є багато справ: прибрати дім, встигнути посадити овочі на грядках, побілити дерева тощо. Та найважливіше знати незадовго до великого релігійного свята – коли ж саме пекти паски. Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні.

Останній тиждень перед світлим Воскресінням Христовим називається Страсним. Це є найсуворіший час Великого посту. Основні заборони стосуються їжі, розваг та веселощів.

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Коли пекти паски на Великдень

Традиційно паски можна випікати в три дні перед Великоднем: у середу, четвер чи суботу. Господині радять все ж таки обрати середу чи Чистий четвер для випікання, щоб у суботу паска вже була готовою та прикрашеною.

Згідно з церковними канонами, найкраще братися за випікання 1 та 2 травня, в крайньому разі – 4 травня у Великодню суботу.



Найкраще паску випікати в Чистий четвер / Фото Pexels

Найчастіше господині беруться за випікання пасок у Чистий четвер. Важливо це робити з чистими думками та щирою молитвою.

Не можна пекти паску у Страсну п’ятницю. Постарайтеся не робити ніяких справ 3 травня. Цей день є великою жалобою, оскільки в Страсну п’ятницю розіп’яли Ісуса Христа. Також цей день є найсуворішим днем Великого посту. Християни навіть нічого не їдять впродовж всього дня.