Когда печь куличи на Пасху: названы несколько основных дней

Перед Пасхой у хозяек есть много дел: убрать дом, успеть посадить овощи на грядках, побелить деревья и тому подобное. Но самое важное знать незадолго до большого религиозного праздника – когда же печь куличи. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Последняя неделя перед светлым Воскресением Христовым называется Страстной. Это самое строгое время Великого поста. Основные запреты касаются еды, развлечений и веселья.

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Когда печь куличи на Пасху

Традиционно куличи можно выпекать в три дня перед Пасхой: в среду, четверг или субботу. Хозяйки советуют все же выбрать среду или Чистый четверг для выпекания, чтобы в субботу кулич уже был готовым и украшенным.

Согласно церковным канонам, лучше браться за выпечку 1 и 2 мая, в крайнем случае – 4 мая в Пасхальную субботу.



Лучше всего кулич выпекать в Чистый четверг / Фото Pexels

Чаще всего хозяйки берутся за выпекание куличей в Чистый четверг. Важно это делать с чистыми мыслями и искренней молитвой.

Нельзя печь кулич в Страстную пятницу. Постарайтесь не делать никаких дел 3 мая. Этот день является большим трауром, поскольку в Страстную пятницу распяли Иисуса Христа. Также этот день является самым строгим днем Великого поста. Христиане даже ничего не едят в течение всего дня.