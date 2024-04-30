Садоводы говорят, что май является хорошим месяцем для посадки цветов, поскольку теплая и солнечная погода позволит им быстрее прорасти.

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Что посадить в клумбе к Пасхе

Последняя неделя перед Пасхой довольно насыщенная, поскольку огородникам надо успеть посадить немало культур. Чтобы в вашей клумбе росли и цвели цветы до мая, советуем посадить популярные растения.

Бархатцы

Эти цветы являются неприхотливыми в уходе, хорошо растут и будут цвести до глубокой осени. Сеять их рекомендуется в дерновую почву на солнечном участке, чтобы они быстро выросли и обильно цвели.

Циннии

Яркий цветок цинния украсит любую клумбу. Эти растения любят питательную и хорошо увлажненную почву. Их рекомендуется подкармливать только в случае, если земля на приусадебном участке будет не очень плодородной. Цветы после посадки надо подливать, потому что они не любят засухи.

Лаванда

Растение рекомендуется сажать на хорошо освещенном участке, потому что лаванда очень любит солнце и тепло. Весь теплый сезон цветок будет манить своим запахом, а ее фиолетовый цвет, который называется лавандовый, будет радовать глаз.

Шалфей

Садоводы советуют сажать его в хорошо увлажненную почву на солнечном участке. Растение будет пахнуть все лето далеко за пределы вашего подворья.



До Пасхи надо успеть посадить несколько разновидностей цветов / Фото Pexels

Какие еще цветы можно посадить в мае

Посадите на своей клумбе еще несколько вариантов цветов, которые будут радовать вас своей красотой все лето:

астры;

анютины глазки;

тюльпаны;

нарциссы;

календулы;

хризантемы;

васильки;

петунии.

Садоводы также говорят сажать в начале мая колокольчики, георгины и флоксы. Из однолетних растений можно высадить герань, космею и фуксию. А вот каллы и лилии надо сажать уже после Пасхи, в конце мая.