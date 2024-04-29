До Пасхи осталось совсем немного времени, поэтому надо успеть посадить некоторые кусты и овощи к этому светлому празднику. По народным приметам, растения надо высадить до Пасхи для того, чтобы они успели адаптироваться на новом месте и порадовали хорошим урожаем.
Читайте также Что стоит и чего не надо сеять в Страстную неделю: важно знать садоводам
Какие кусты надо посадить к Пасхе
К светлому Воскресению Христовому рекомендуется посадить крыжовник, малину, смородину и смородину. Садоводы советуют брать однолетние саженцы и не забывать о поливе и мульчировании.
Назван список растений, которые надо посадить до Пасхи / Фото Pexels
Какие овощи посадить к Пасхе
Если посадить определенные овощи и зелень до Пасхи, то они будут хорошо развиваться и дадут вскоре хорошие плоды.
- Горох,
- морковь,
- патиссоны,
- тыквы,
- кабачки,
- зелень,
- салат,
- редиска.
Также в конце апреля и в начале мая стоит посадить рассаду капусты. Это может быть пекинская, брюссельская, цветная и белокочанная капуста.
По народным приметам, если посадить капусту после Пасхи, то она будет плохо расти, поэтому постарайтесь успеть высадить рассаду еще до 5 мая.
Весна в этом году теплая и заморозки не предвидятся, поэтому стоит также успеть высадить на огороде картофель. Что касается цветов, то садоводы рекомендуют посадить к Пасхе петушки, пионы, хризантемы, бархатцы и ротики.