До Пасхи осталось совсем немного времени, поэтому надо успеть посадить некоторые кусты и овощи к этому светлому празднику. По народным приметам, растения надо высадить до Пасхи для того, чтобы они успели адаптироваться на новом месте и порадовали хорошим урожаем.

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Какие кусты надо посадить к Пасхе

К светлому Воскресению Христовому рекомендуется посадить крыжовник, малину, смородину и смородину. Садоводы советуют брать однолетние саженцы и не забывать о поливе и мульчировании.



Назван список растений, которые надо посадить до Пасхи / Фото Pexels

Какие овощи посадить к Пасхе

Если посадить определенные овощи и зелень до Пасхи, то они будут хорошо развиваться и дадут вскоре хорошие плоды.

Горох,

морковь,

патиссоны,

тыквы,

кабачки,

зелень,

салат,

редиска.

Также в конце апреля и в начале мая стоит посадить рассаду капусты. Это может быть пекинская, брюссельская, цветная и белокочанная капуста.

По народным приметам, если посадить капусту после Пасхи, то она будет плохо расти, поэтому постарайтесь успеть высадить рассаду еще до 5 мая.

Весна в этом году теплая и заморозки не предвидятся, поэтому стоит также успеть высадить на огороде картофель. Что касается цветов, то садоводы рекомендуют посадить к Пасхе петушки, пионы, хризантемы, бархатцы и ротики.