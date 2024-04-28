Оказывается, что если посадить определенные культуры в Страстную неделю, то они могут не сойти, пишут Советы 24.

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За народным кадендарем, сажать и сеять растения можно в Чистый четверг. В это время хозяйки убирают дома, моют окна и делают последние подготовки к Пасхе. Даже есть поговорка: "На огороде хорошо сажать в Чистый четверг – все будет чисто". Поэтому, если вы еще не посадили определенные овощи, то смело это можете делать за несколько дней до Пасхи.

Этот признак чистоты должен был перейти на поле и обеспечить отсутствие сорняков. Также хорошо сажать к Пасхе картофель. Говорят, что если посадить овощ в четверг, то урожай будет щедрым. На Западном Полесье даже заведений сажать картошку в Страстную пятницу перед Пасхой.



В Страстной неделе нет запретов на сеяние овощей / Фото Pexels

Что можно сажать в Чистый четверг

В этот день можно сеять рассаду на помидоры и капусту. Также можете сажать зелень, морковь, кукурузу, чеснок, огурцы и капусту. Лунный календарь на май не рекомендует посадку овощей, впрочем, в Чистый четверг можно снять любые ограничения. Нечего сажать и делать у дома уже нельзя в Страстную пятницу. В настоящее время следует ограничить любые домашние и огородные работы.