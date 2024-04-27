Православні християни та греко-католики святкуватимуть Великдень 5 травня. До цього часу вам треба висадити у відкритий ґрунт певну кількість рослин.

До теми Коли потрібно прибирати на кладовищі перед Великоднем: варто знати

Що треба посадити до Великодня

Садівники радять висаджувати у квітні кущі, щоб вони змогли адаптуватися до нового місця вже до осені. Добре прийметься малина, смородина, аґрус та порічки. Для посадки важливо використовувати однорічні садженці. Також треба пам’ятати про полив та мульчування.

Посійте цього місяця горох. Моркву ж рекомендовано садити наприкінці квітня та на початку травня. Добре приживуться в цей час гарбузи, патисони та кабачки. Також можна розпочинати посадку картоплі.



До Великодня треба висадити деякі овочі, кущі та квіти / Фото Pexels

Наприкінці квітня можна висаджувати салат, зелень та редиску. Розсаду можна пересадити у відкритий ґрунт. Городники ще рекомендують сіяти томати. У теплі дні їх вкривати плівкою вже не треба.

Можете сміливо висаджувати розсаду брюссельської, пекінської, білоголової та цвітної капусти. Щодо квітів, то рекомендовано висаджувати іриси, півонії та хризантеми, а серед однорічних – чорнобривці та ротики.