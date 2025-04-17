Коли можна працювати на землі після Пасхи: про це знають не всі

Великдень є великим християнським святом, тож більшість людей стараються зробити все до Пасхи. Втім, це стосується лише певної частини робіт, оскільки початок квітня був досить холодним. Коли ж можна працювати на землі після Великодня – читайте далі.

Тиждень після Великодня отримав назву Світлого, оскільки в цей день у храмах залишаються відкритими Царські ворота, пише 24 Канал. Великоднє святкування триває аж до Вознесіння, тому багато людей цікавляться, коли ж саме можна працювати на землі після Пасхи.

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Наші предки вважали, що в перший тиждень після Великодня не можна працювати на землі. У цей час варто молитися, відвідувати церкви й звертатися до Бога.

Така заборона триває лише перші 7 днів після Пасхи, а далі можна не лише поратися на власному городі, але й допомогти близьким, якщо в цьому буде потреба.



Працювати на городі можна після Великодня / Фото Pexels

Та якщо в посадці є сильна потреба, то щось незначне можна висадити на городі вже у вівторок, на другий день після свята.

Понеділок ще вважається святковим днем, який називають "обливаним понеділком". У цей день не можна братися до важкої праці, особливо на землі.Вівторок підходить для роботи на городі. Можна садити, сапати чи готувати грядки.

До Великодня залишилося кілька днів, тому варто встигнути навести порядок на могилах рідних. Коли треба прибирати на цвинтарі до Пасхи – читайте в нашому матеріалі.