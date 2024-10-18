Буряк можна посадити під зиму: коли це зробити для найбільш раннього врожаю

Буряк – це неймовірний овоч, який цінують не тільки за смак, але й за те, що він не надто вибагливий у догляді та вирощуванні. І посадити його можна не тільки навесні, але й восени.

Підзимовий посів буряка – це чудова ідея, особливо у випадку, якщо літо за прогнозами очікується коротке. За зиму насіння буряка стає загартованим, а також стане менш сприйнятливим до шкідників та хвороб, пише "Флористікс Інфо".

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Коли садити буряк під зиму

Підзимовий посів буряка у ґрунт потрібно проводити залежно від клімату та регіону. Зазвичай його проводять від жовтня до кінця листопада – після посіву моркви. Існує народна прикмета, яка допоможе визначити, що настав час садити культуру: якщо з вишні опало листя, пора сіяти буряк.

Але поспішати з посівами точно не можна: ви маєте спершу переконатися, що ґрунт промерз до -4 градусів перед тим, як починати роботи. Також згодом не має бути потепління, адже це може призвести до того, що буряк проросте передчасно та загине з холодами.



Буряк можна садити восени / Фото Pexels

Коли не можна садити буряк

В жодному випадку не можна проводити посадку у дні Повні та Молодика – в ці дні рослини не приживуться та не дадуть гарного врожаю. Але в нейтральні дні посів можливий, хоч сходи навесні можуть бути негустими та нерівномірними.

У жовтні найкращими датами для посіву згідно з місячним календарем є 19, 21 – 23 та 29 числа.

Саджати найкраще на ділянках, де до того росли цибуля, конюшина, гарбузові, пасльонові та бобові культури. На однаковому місці висаджувати буряк можна тільки через 3 – 4 роки. Зважайте, що є і рослини, після яких посів буряку проводити не можна: зокрема після капусти, ріпаку, шпинату та моркви. Рослини потребують однакових поживних речовин, і через це попередники можуть сильно виснажити ґрунт.