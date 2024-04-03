Більшість садівників цікавить одне питання: коли вже можна посадити кінзу у відкритий ґрунт. Кінзі подобається прохолодна погода і велика кількість світла, тож саджати можна відразу ж після того, як минуться морози.

Цікаво Як відновити зів'ялі гортензії у вазі: є один лайфхак, який треба знати всім

Коли потрібно садити кінзу

Найкраща частина дня для посадки кінзи – це ранкове сонце, або ж післяобідня напівтінь. А ось коли яскраво світить обіднє сонце, насіння на ній з'явиться швидше, ніж вам би хотілося. Тож якщо ви хочете довше отримувати зелень, вам варто знайти не таке спекотне місце.

Для того, щоб посадити кінзу, вам потрібно підготувати грядку ще восени – перекопайте землю, приберіть попередній урожай та удобріть ґрунт калійною сіллю.

А ось якщо вас цікавить питання, коли ж садити кінзу у відкриту землю, тоді зверніть увагу на те, що вона холодостійка. Тож її можна сіяти без вагань, коли починається квітень. В цей час ґрунт добре зволожений талим снігом, а сонце ще не пече надто сильно.

Не забудьте перед посадкою добре розпушити землю та підгодувати її органічними добривами. Якщо земля надто суха – вам потрібно її полити. У випадку, якщо ви сієте насіння одразу ж у відкритий ґрунт, вам потрібно почати робити перші грядки через тиждень після останнього заморозку.

Чи потрібно замочувати насіння кінзи перед посадкою

Для того, щоб ваше насіння рясно зійшло, перед посадкою вам потрібно на кілька годин замочити його у воді. А ще кращим варіантом буде замочити насіння у соку алое. А вода може змити з поверхні ефірні олії, які пригальмовують сходи. І замочене насіння зійде набагато краще і швидше.

Натомість алое дасть вашому насінню додаткові сили та захистить від хвороб.

Висівати кінзу потрібно рядками на відстані приблизно 15 сантиметрів один від одного. Заглиблювати насіння у землю потрібно приблизно на пів сантиметра і злегка присипати його землею.