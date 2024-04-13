Навесні вам обов'язково потрібно попіклуватися про свій сад та двір, адже саме цей час ідеально підходить для висадки великої кількості красивих та корисних рослин – зокрема і туй.

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Туї дуже часто використовують у ландшафтному дизайні, адже вона не тільки естетично виглядає і зеленіє протягом усього року, але може і сформувати живу загорожу та знизити рівень вуличного шуму.

Коли найкращий час для посадки туй

В Україні туї можна садити у весняний період – від кінця березня і аж до кінця травня. Та робити це потрібно вже після того, як земля прогрілася, але ще не стоїть спека. Найкращий час для посадки цих рослин – коли температура ґрунту вже не опускається нижче 5 градусів.

Втім, запам'ятайте, що для успішного приживлення і росту туям потрібно досить багато вологи. Тож можна садити їй у дощовий період, або ж потрібно не забувати про штучний полив.

Як посадити туї

Для того, щоб туя прижилася на новому місці, вам потрібно виконати кілька кроків. Преш за все, оберіть правильне місце – для посадки підійде ділянка, що добре освітлена, а ґрунт має бути постійно зволожений. Водночас уникайте застійної води в землі, адже це погано вплине на дерево.

Розкопайте яму для туї – вона має бути трохи ширшою, ніж корінна система вашого дерева. Глибина ями має бути такою, щоб коріння могло повністю зануритися у ґрунт та прижитися.

Додайте органічні добрива до землі та поставте тую у яму, після чого присипте її. Землю навколо дерева потрібно злегка утрамбувати, щоб рослина стояла стабільно. Не забудьте також полити дерева та розсипати навколо мульчу.