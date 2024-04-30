Свято вже незабаром, тож потрібно поспішити зі всіма приготуваннями. Однак є дні, коли паску пекти не варто. Більше про це читайте на сайті Поради 24.

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Коли не можна пекти паски

Пекти паску не варто у Страсну п'ятницю – найскорботніший день тижня, оскільки тоді Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Цей день люди стараються провести у молитві та дотримуватися суворого посту. У храмах, зокрема, виносять плащаницю – полотно з зображенням Сина Божого.

Зауважимо! Наші предки пекли паски у Страсну п'ятницю, адже у попередні дні займалися іншою роботою, тому просто не мали часу. Однак вони обов'язково це робили після того, як відвідали службу. Такої традиції деякі люди дотримуються й зараз.

Паска – символ Великодня / Фото "Укрінформ"

Коли найкраще пекти паски

Багато господинь печуть паску саме у Чистий четвер. Перед цим обов'язково читають молитву та миряться зі всіма, з ким посварилися, щоб очиститися духовно. Приготування має пройти у злагоді, а не у сварках.

Не завжди вдається спекти всі паски у четвер. Тому завершити приготування можна у Велику суботу, переддень Великодня. Цікаво, що у цей день у деяких українських церквах вже починають освячувати кошики. Тож незакінчену роботу слід запланувати на ранок, щоб все встигнути до вечора.