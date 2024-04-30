Готуємося до Великодня: коли не варто пекти паски та чому

Традиційно перед Великоднем українські господині печуть паски. Нерідко до справи залучають всю сім'ю, щоб було веселіше. Обрядовий хліб символізує воскресіння Христове, нове життя та пробудження природи після затяжної зими.

Свято вже незабаром, тож потрібно поспішити зі всіма приготуваннями. Однак є дні, коли паску пекти не варто. Більше про це читайте на сайті Поради 24.

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Коли не можна пекти паски

Пекти паску не варто у Страсну п'ятницю – найскорботніший день тижня, оскільки тоді Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Цей день люди стараються провести у молитві та дотримуватися суворого посту. У храмах, зокрема, виносять плащаницю – полотно з зображенням Сина Божого.

Зауважимо! Наші предки пекли паски у Страсну п'ятницю, адже у попередні дні займалися іншою роботою, тому просто не мали часу. Однак вони обов'язково це робили після того, як відвідали службу. Такої традиції деякі люди дотримуються й зараз.

Паска – символ Великодня / Фото "Укрінформ"

Коли найкраще пекти паски

Багато господинь печуть паску саме у Чистий четвер. Перед цим обов'язково читають молитву та миряться зі всіма, з ким посварилися, щоб очиститися духовно. Приготування має пройти у злагоді, а не у сварках.

Не завжди вдається спекти всі паски у четвер. Тому завершити приготування можна у Велику суботу, переддень Великодня. Цікаво, що у цей день у деяких українських церквах вже починають освячувати кошики. Тож незакінчену роботу слід запланувати на ранок, щоб все встигнути до вечора.