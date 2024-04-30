Готовимся к Пасхе: когда не стоит печь куличи и почему

Традиционно перед Пасхой украинские хозяйки пекут куличи. Нередко к делу привлекают всю семью, чтобы было веселее. Обрядовый хлеб символизирует воскресение Христово, новую жизнь и пробуждение природы после затяжной зимы.

Праздник уже скоро, поэтому нужно поспешить со всеми приготовлениями. Однако есть дни, когда кулич печь не стоит. Больше об этом читайте на сайте Советы 24.

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Когда нельзя печь куличи

Печь кулич не стоит в Страстную пятницу – самый скорбный день недели, поскольку тогда Иисуса Христа распяли на кресте. Этот день люди стараются провести в молитве и придерживаться строгого поста. В храмах, в частности, выносят плащаницу – полотно с изображением Сына Божьего.

Заметим! Наши предки пекли куличи в Страстную пятницу, ведь в предыдущие дни занимались другой работой, поэтому просто не было времени. Однако они обязательно это делали после того, как посетили службу. Такой традиции некоторые люди придерживаются и сейчас.

Кулич – символ Пасхи / Фото "Укринформ"

Когда лучше всего печь куличи

Многие хозяйки пекут кулич именно в Чистый четверг. Перед этим обязательно читают молитву и мирятся со всеми, с кем поссорились, чтобы очиститься духовно. Приготовление должно пройти в согласии, а не в ссорах.

Не всегда удается испечь все куличи в четверг. Поэтому завершить приготовление можно в Великую субботу, канун Пасхи. Интересно, что в этот день в некоторых украинских церквях уже начинают освящать корзины. Поэтому незаконченную работу следует запланировать на утро, чтобы все успеть до вечера.