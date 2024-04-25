По словам эзотериков, именно через окна в наш дом приходит денежная энергия, поэтому они всегда должны быть чистыми. Окна, так сказать являются "глазами" вашего дома, поэтому на Пасху они должны быть вымыты до блеска. Porady 24 определили лучший день для мытья окон перед светлым праздником Воскресения Христова.

К теме Можно ли белить деревья в Страстную неделю: как правильно поступить

Когда мыть окна перед Пасхой

Самым удачным днем для очистки окон является один из дней перед Пасхой. Лучше всего это делать в Чистый четверг. День тесно связан со всем, что надо помыть. Это касается пола, подоконников и, конечно, окон.

Согласно приметам, во время мытья окон надо представлять себе, что вы избавляетесь от негатива и впускаете в дом счастье и богатство. Куда будут направлены ваши мысли, такую и энергию вы привлечете.

Окна сначала надо мыть с внутренней стороны, а потом переходить на внешнюю сторону. Важно, чтобы они были закрытыми. Открыть их сможете тогда, когда они будут чистыми.



Лучше всего окна мыть в Чистый четверг / Фото Getty Images

Как привлечь богатство по народным приметам

Многие скептически относятся к народным приметам и считают определенные ритуалы суевериями, впрочем некоторые советы являются достаточно простыми, поэтому их не сложно будет выполнить и проверить впоследствии, действительно ли они работают.

Говорят, что окна перед Пасхой надо мыть красной тканью, поскольку этот цвет привлекает финансы и притягивает в вашу жизнь денежную энергию.

В емкость с водой, которой будете мыть окна, бросьте монетки и горстку соли. Монеты будут привлекать в семью деньги, а соль станет определенной защитой от негатива или дурных глаз.

После того, как помоете окна, эти монетки надо поставить на подоконник, а воду вылить под дерево в саду. Что интересно, эти монеты не тратьте и не ставьте в свой кошелек до следующего мытья окон.