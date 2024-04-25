В Страстную неделю действительно существует немало запретов, пишут Porady 24. Важно в это время соблюдать пост, не праздновать никаких дней рождений, ссориться, сквернословить или заниматься тяжелым физическим трудом.

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Можно ли белить деревья в Страстную неделю

Уже так повелось, что к светлому празднику Воскресения Христова все хозяйки тщательно готовятся: стирают тюль, шторы, моют окна, делают генеральную уборку во всем доме. Также делают порядок во дворе, чтобы все имело опрятный и красивый вид.

В Страстную неделю нельзя резать деревья, делать ремонты, делать что-то на грядках, впрочем белить деревья можно. В определенные дни перед Пасхой разрешается еще все убирать и мыть, поэтому без колебаний можно побелить деревья во вторник, Чистый четверг или даже Пасхальную субботу.



Чаще всего деревья белят гашеной известью / Фото Pexels

Чем белить деревья

Самый простой способ, который является достаточно популярным – это известковый или меловой раствор. И несмотря на то, что некоторые составляющие в этих растворах могут отличаться, основные компоненты в нем одинаковы.

На 10 литров воды вам нужно взять 3 килограмма гашеной извести или мела, 500 граммов медного купороса и 100 граммов казеинового клея, перемешать это все и дать настояться в течение 5 – 7 часов. После этого раствор можно применять для побелки.

Еще один вариант – на 10 литров воды можно взять 2 килограмма гашеной извести и 1 килограмм жирной глины, 1 лопату навоза и 250 граммов медного купороса. Смешанный раствор следует настоять в течение 2 – 3 часов, а потом можно смело использовать на деревьях.

Другой способ приготовить раствор – в двух литрах воды растворить 300 граммов извести, 2 столовые ложки медного купороса, 200 граммов канцелярского клея, 200 граммов глины и 25 граммов Карбофоса.