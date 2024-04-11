Лучше всего белить деревья весной, летом делать такую процедуру уже будет поздно, поэтому до Пасхи еще есть время, чтобы привести в порядок свой сад.

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Побелка деревьев известью

Этот метод является самым популярным для побелки. Гашеная известь избавляет дерево от микробов и прямых солнечных лучей, однако после дождей известь быстро смывается.

Для раствора вам нужно в 10 литров воды добавить 3 килограмма гашеной извести и хорошо размешать, чтобы не было комочков. В раствор можно добавить 300 граммов медного купороса, который действует как профилактика грибковых заболеваний. Однако с этим добавлением, извести надо дать на 0,5 килограммов меньше.

Известь с клеем

Чтобы известь не смывалась во время осадков, добавьте в раствор казеиновый клей. Смешайте 1,5 килограмма гашеной извести с половиной ведра воды и добавьте 50 граммов клея.

Клей

А вот просто клей без добавления извести подойдет для молодых деревьев, для которых он является едким. На 10 литров воды возьмите 3 килограмма мела. Сначала просейте через мелкое сито, а потом размешайте. Консистенция должна быть как густая сметана.



Названы лучшие способы для побелки деревьев / Фото Pinterest

Белая глина

Глина является водостойкой, поэтому не должна так быстро смыться как известь, а еще она прекрасно защищает деревья от морозов. В 8 литрах воды размешайте 2,5 килограмма мела и 400 граммов порошковой белой глины.

Навоз

Садоводы любят порой применять навоз в побелке, чтобы подкормить деревья и защитить от болезней. На 8 литров воды добавьте 2,5 килограмма гашеной извести, 300 граммов медного купороса, 1 килограмм глины в виде порошка и 2 килограмма свежего навоза. Размешайте все до однородности и можете белить этим раствором деревья.

Акриловая краска

Для этого метода никаких растворов делать не надо. Акриловую краску просто наносят на ствол дерева. Даже после затяжных дождей она не смоется, а дерево будет хорошо "дышать", поэтому переживать, что краска его забьет – не стоит.