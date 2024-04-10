Не спешите выбрасывать в мусорку: удобрение из банановых шкурок превратит ваш сад в оазис

Однако многие выбрасывают ее, даже не задумываясь, что из шкурок можно сделать хорошее удобрение для комнатных цветов и огородных растений.
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Высушенная и растертая в порошок банановая кожура долго хранится и является хорошо сбалансированной подкормкой. Для сушки подходят кожуры без черных пятен и других недостатков.
Компост из банановых шкурок
Компост из банановых шкурок отлично подходит для луковичных и других растений. Компостирование в домашних условиях – довольно хлопотный процесс, но в результате у вас получится одно из лучших удобрений для цветов.
Компостную кучу можно организовать в обычном металлическом или пластиковом ведре. Порядок компостирования следующий: банановые кожуры и плодородная земля в пропорции 1:1.
В компост также добавляют ЭМ-препарат. Через 4 недели смесь тщательно перемешивают и снова заправляют ЭМ-препаратом. Еще через 6 – 8 недель будет готов жирный черный компост, обогащенный эффективными микроорганизмами.
Сделайте удобрение из банановых шкурок / Фото Unsplash
Как лучше всего применить банановые кожуры в качестве удобрения
- Банановые кожуры добавляют в лунки перед посадкой помидоров, папоротников и роз на садовом участке.
- Фиалки можно поливать банановым настоем каждые 2 недели. Для этого нужно 2 кожуры залить 1 литром кипяченой воды комнатной температуры и настаивать неделю.
- Белой стороной банановой оболочки можно протирать листья декоративных растений с обеих сторон. После этого они станут гладкими и блестящими.
- Хорошим удобрением станет смесь порошка из высушенной банановой кожуры и высушенных гроздей винограда.
- Очень любят банановые подкормки цикламен и бегония.
- Сухие банановые кожуры можно собирать и хранить в течение осени и зимы, а весной применять как мульчирующий материал для огорода.