Однако многие выбрасывают ее, даже не задумываясь, что из шкурок можно сделать хорошее удобрение для комнатных цветов и огородных растений.

Будет интересно Можно ли подкармливать овощи селитрой: узнайте, чтобы не нанести непоправимый вред своему огороду

Высушенная и растертая в порошок банановая кожура долго хранится и является хорошо сбалансированной подкормкой. Для сушки подходят кожуры без черных пятен и других недостатков.

Компост из банановых шкурок

Компост из банановых шкурок отлично подходит для луковичных и других растений. Компостирование в домашних условиях – довольно хлопотный процесс, но в результате у вас получится одно из лучших удобрений для цветов.

Компостную кучу можно организовать в обычном металлическом или пластиковом ведре. Порядок компостирования следующий: банановые кожуры и плодородная земля в пропорции 1:1.

В компост также добавляют ЭМ-препарат. Через 4 недели смесь тщательно перемешивают и снова заправляют ЭМ-препаратом. Еще через 6 – 8 недель будет готов жирный черный компост, обогащенный эффективными микроорганизмами.

Не спешите выбрасывать в мусорку: удобрение из банановых шкурок превратит ваш сад в оазис
Сделайте удобрение из банановых шкурок / Фото Unsplash

Как лучше всего применить банановые кожуры в качестве удобрения

  • Банановые кожуры добавляют в лунки перед посадкой помидоров, папоротников и роз на садовом участке.
  • Фиалки можно поливать банановым настоем каждые 2 недели. Для этого нужно 2 кожуры залить 1 литром кипяченой воды комнатной температуры и настаивать неделю.
  • Белой стороной банановой оболочки можно протирать листья декоративных растений с обеих сторон. После этого они станут гладкими и блестящими.
  • Хорошим удобрением станет смесь порошка из высушенной банановой кожуры и высушенных гроздей винограда.
  • Очень любят банановые подкормки цикламен и бегония.
  • Сухие банановые кожуры можно собирать и хранить в течение осени и зимы, а весной применять как мульчирующий материал для огорода.