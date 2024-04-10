Не спешите выбрасывать в мусорку: удобрение из банановых шкурок превратит ваш сад в оазис

Однако многие выбрасывают ее, даже не задумываясь, что из шкурок можно сделать хорошее удобрение для комнатных цветов и огородных растений.

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Высушенная и растертая в порошок банановая кожура долго хранится и является хорошо сбалансированной подкормкой. Для сушки подходят кожуры без черных пятен и других недостатков.

Компост из банановых шкурок

Компост из банановых шкурок отлично подходит для луковичных и других растений. Компостирование в домашних условиях – довольно хлопотный процесс, но в результате у вас получится одно из лучших удобрений для цветов.

Компостную кучу можно организовать в обычном металлическом или пластиковом ведре. Порядок компостирования следующий: банановые кожуры и плодородная земля в пропорции 1:1.

В компост также добавляют ЭМ-препарат. Через 4 недели смесь тщательно перемешивают и снова заправляют ЭМ-препаратом. Еще через 6 – 8 недель будет готов жирный черный компост, обогащенный эффективными микроорганизмами.



Сделайте удобрение из банановых шкурок / Фото Unsplash

Как лучше всего применить банановые кожуры в качестве удобрения