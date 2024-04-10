Можно ли подкармливать овощи селитрой: узнайте, чтобы не нанести непоправимый вред своему огороду

Однако не все культуры могут выдерживать высокую концентрацию селитры в почве. Кроме этого, ее неправильное применение может привести к серьезным последствиям.
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Можно ли подкармливать овощи селитрой
Первая группа растений, которую не желательно удобрять селитрой, – это картофель, баклажаны, помидоры, перец и другие культуры. Концентрация селитры для этих растений должна быть минимальной, чтобы избежать образования горечи в плодах.
Вторая группа растений, с которыми следует быть особенно осторожными при использовании селитры, – это злаковые культуры, в частности пшеница, ячмень, кукуруза и другие. Селитра может привести к неправильному развитию корневой системы, что приведет к плохому укоренению растений и ухудшению их устойчивости к стрессовым ситуациям.
Третья группа растений, которые нельзя удобрять селитрой, – это представители семейства бобовых. К ним относятся горох, фасоль, соя и другие. Высокая концентрация селитры может привести к накоплению нитратов в растении, что негативно скажется на его качестве и потребительских свойствах.
Не все растения стоит подпитывать селитрой / Фото Unsplash
Что нельзя слишком удобрять селитрой
- Картофель, ведь селитра может привести к слишком интенсивному росту зеленой массы, что приведет к снижению урожая клубней.
- Петрушку – высокая концентрация селитры может привести к потере аромата и привести к размягчению листьев.
- Морковь – селитра негативно влияет на вкус и сохранность корнеплодов, а также может способствовать развитию фитофтороза.
- Лук – использование селитры может вызвать растрескивание луковиц и снижение хранения,
- Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, ведь после внесения в почву удобрения, в них накапливаются вредные для организма человека нитраты.
Как применять селитру для овощей
- Озимые, яровые зерновые, рапс: нормы основного внесения – 1,5 – 2 килограмма на 1 сотку, нормы подкормки – 1 килограмм на сотку.
- Картофель, сахарная и кормовая свекла: нормы основного внесения – 2 – 3 килограмма на 1 сотку, нормы подкормки – 1 – 1,5 килограмма на сотку.
- Морковь, лук, капуста, томаты, перец, огурцы: нормы основного внесения – 5 – 10 граммов на 1 метр квадратный, нормы подкормки – 5 граммов на 1 метр квадратный.
- Плодовые деревья: нормы основного внесения – 15 – 20 граммов на 1 метр квадратный, нормы подкормки – 20 – 30 граммов на 10 литров воды.