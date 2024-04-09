Защитят от беды и дурного глаза: ТОП-4 растения, которые надо посадить возле дома

Поэтому такие растения советуют высаживать возле своего дома. Ведь цветник – это не только эстетическое удовольствие, но и своеобразный оберег для дома и тех, кто в нем живет.

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Мальва

Мальва символизирует любовь к родной земле, мудрость, веру и надежду. Согласно народным поверьям, добрые души предков поселяются на ней и охраняют дом и его жителей.

Предки считали, что мальву надо сажать вдоль забора, чтобы во двор не могли зайти люди с плохими мыслями. А если взять с собой цветы в путешествие, то путешественник обязательно вернется домой.

Бархатцы

Матери связывают бархатцы с сыновней мужской силой, а дети – с образом матери, родительского дома, материнской любви и Родины.

Бархатцы зажигают любовь в сердце, поэтому в древности девушки носили на голове венок с этими цветами. Тогда ее любимый точно бы не забыл дороги к ней и никогда бы не изменял.

Кроме этого, бархатцы обладают способностью оберегать дом от злых духов и дурного глаза. Поэтому раньше их сажали возле каждого дома.



Некоторые цветы якобы имеют магические свойства / Фото Unsplash

Барвинок

Барвинок является символом любви – им украшают свадебный каравай, вплетают в веночек, сажают возле дома. По легенде, пять лепестков цветка – это пять залогов счастливой семейной жизни:

первый лепесток – красота,

второй – нежность,

третий – память,

четвертый – согласие,

пятый – верность

Кроме этого, бархатцы возле дома способны защитить род от проклятия, укрепить брачный союз и уничтожить приворот.

Мята

Мята отпугивает злых духов, притягивает успех и богатство. Ее часто хранили с деньгами и носили в ладанках.

Наши предки считали, что аромат мяты во дворе не пустит в дом ведьм, колдунов и людей, которые желают вам зла.