Чи можна підживлювати овочі селітрою: дізнайтесь, щоб не завдати непоправної шкоди своєму городу

Проте не всі культури можуть витримувати високу концентрацію селітри у ґрунті. Окрім цього, її неправильне застосування може призвести до серйозних наслідків.

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Чи можна підживлювати овочі селітрою

Перша група рослин, яку не бажано удобрювати селітрою, – це картопля, баклажани, помідори, перець та інші культури. Концентрація селітри для цих рослин має бути мінімальною, щоб уникнути утворення гіркоти у плодах.

Друга група рослин, із якими слід бути особливо обережними під час використання селітри, – це злакові культури, зокрема пшениця, ячмінь, кукурудза та інші. Селітра може призвести до неправильного розвитку кореневої системи, що призведе до поганого укорінення рослин та погіршення їхньої стійкості до стресових ситуацій.

Третя група рослин, які не можна удобрювати селітрою, – це представники сімейства бобових. До них відносяться горох, квасоля, соя та інші. Висока концентрація селітри може призвести до накопичення нітратів у рослині, що негативно позначиться на її якості та споживчих властивостях.



Не всі рослини варто підживлювати селітрою / Фото Unsplash

Що не можна занадто удобрювати селітрою

Картоплю, адже селітра може призвести до надто інтенсивного зростання зеленої маси, що призведе до зниження врожаю бульб.

Петрушку – висока концентрація селітри може спричинити втрату аромату та призвести до розм'якшення листя.

Моркву – селітра негативно впливає на смак та збереження коренеплодів, а також може сприяти розвитку фітофторозу.

Цибулю – використання селітри може викликати розтріскування цибулин та зниження зберігання,

Огірки, кабачки, патисони, гарбуз, адже після внесення в ґрунт добрива в них накопичуються шкідливі для організму людини нітрати.

Як застосовувати селітру для овочів