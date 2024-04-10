Проте багато хто викидає її, навіть не замислюючись, що зі шкірок можна зробити хороше добриво для кімнатних квітів та городніх рослин.
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Висушена і розтерта в порошок бананова шкірка довго зберігається і є добре збалансованим підживленням. Для сушіння підходять шкірки без чорних плям та інших недоліків.
Компост із бананових шкірок
Компост з бананових шкірок відмінно підходить для цибулинних та інших рослин. Компостування в домашніх умовах – досить клопіткий процес, але в результаті у вас вийде одне з найкращих добрив для квітів.
Компостну купу можна організувати у звичайному металевому або пластиковому відрі. Порядок компостування наступний: бананові шкірки та родюча земля у пропорції 1:1.
У компост також додають ЕМ-препарат. Через 4 тижні суміш ретельно перемішують та знову заправляють ЕМ-препаратом. Ще через 6 – 8 тижнів буде готовий жирний чорний компост, збагачений ефективними мікроорганізмами.
Зробіть добриво з бананових шкірок / Фото Unsplash
Як найкраще застосувати бананові шкірки як добриво
- Бананові шкірки додають у лунки перед посадкою помідорів, папоротей і троянд на садовій ділянці.
- Фіалки можна поливати банановим настоєм кожні 2 тижні. Для цього потрібно 2 шкірки залити 1 літром кип'яченої води кімнатної температури та настоювати тиждень.
- Білою стороною бананової оболонки можна протирати листя декоративних рослин з обох боків. Після цього вони стануть гладкими та блискучими.
- Хорошим добривом стане суміш порошку з висушеної бананової шкірки та висушених грон винограду.
- Дуже люблять бананові підгодівлі цикламен та бегонія.
- Сухі бананові шкірки можна збирати та зберігати протягом осені та зими, а навесні застосовувати як мульчувальний матеріал для городу.