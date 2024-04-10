Проте багато хто викидає її, навіть не замислюючись, що зі шкірок можна зробити хороше добриво для кімнатних квітів та городніх рослин.

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Висушена і розтерта в порошок бананова шкірка довго зберігається і є добре збалансованим підживленням. Для сушіння підходять шкірки без чорних плям та інших недоліків.

Компост із бананових шкірок

Компост з бананових шкірок відмінно підходить для цибулинних та інших рослин. Компостування в домашніх умовах – досить клопіткий процес, але в результаті у вас вийде одне з найкращих добрив для квітів.

Компостну купу можна організувати у звичайному металевому або пластиковому відрі. Порядок компостування наступний: бананові шкірки та родюча земля у пропорції 1:1.

У компост також додають ЕМ-препарат. Через 4 тижні суміш ретельно перемішують та знову заправляють ЕМ-препаратом. Ще через 6 – 8 тижнів буде готовий жирний чорний компост, збагачений ефективними мікроорганізмами.



Зробіть добриво з бананових шкірок / Фото Unsplash

Як найкраще застосувати бананові шкірки як добриво