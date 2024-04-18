Щоб гарно вродив і не згнив: коли категорично не можна садити часник

У ярого часнику м'якший смак, ніж в озимого. Також весняний часник менше хворіє і практично не страждає від шкідників.

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Коли садити ярий часник

Досвідчені городники під час вибору часу для посадки часнику завжди орієнтуються на погоду. Ґрунт має достатньо прогрітися – до 6 – 8 градусів тепла. Зазвичай це відбувається у квітні – на початку травня.

Затягувати з посадкою не варто – у ярого часнику довший період вегетації (90 – 100 днів), ніж в озимого (75 – 90 днів), тому потрібен буде час, щоб голівки набралися сил для росту.



Часник треба садити вчасно / Фото Unsplash

Народні прикмети – коли садити часник

Народні прикмети радять садити часник після свята Благовіщення – лише після того, як Господь благословить землю.

У 2024 році Благовіщення відзначають за новим церковним календарем 25 березня, за старим – 7 квітня.

Згідно з прикметами, до цього часу садити часник не можна. Проте для того, щоб не помилитися, краще все-таки орієнтуватися на погодні умови.