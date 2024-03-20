Не припустіться цієї розповсюдженої помилки: коли не можна садити помідори

Досвідчені городники висівають насіння на розсаду від початку лютого. Адже тоді можна отримати ранній урожай.
Варто знати Зробіть це вже в березні, щоб виростити великий врожай буряка
Коли сіяти помідори на розсаду 2024 року – посівний календар
Насіння томатів висівається навіть від кінця січня, щоб отримати перші овочі якомога швидше. Чим довший період дозрівання, тим раніше треба висівати насіння помідорів на розсаду. Всі сорти за часом дозрівання поділяються на:
- ранні сорти – час від проростання до появи плодів становить 80 – 105 днів;
- середньостиглі сорти – часовий проміжок від проростків до появи перших плодів – 110 – 120 днів;
- пізні сорти – від проростання до появи плодів минає 125 – 140 днів.
У 2024 році найсприятливіші дати для посіву томатів:
- у лютому – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;
- у березні – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;
- у квітні – 10, 11, 14.
Томати на розсаду можна сіяти й в березні / Фото Unsplash
Як правильно сіяти помідори на розсаду
- Підготуйте насіння та ємність, куди висіватимуться помідори. Якщо хочете отримати великий урожай, краще обирати гібридні сорти, адже вони менше страждають від захворювань і шкідників. Тому їхня врожайність на 30% вища, ніж у сортових томатів.
- Для помідорів підходить універсальний ґрунт. Тара має мати отвори для дренажу. Можна використовувати пластикові чи торф'яні стаканчики, а також пластикові контейнери.
- Тару треба наповнити трохи більше ніж на половину. У кожен стаканчик варто посадити по 3 насінини, щоб можна було потім видалити слабкі проростки та вибрати найсильніші. Досвідчені городники кладуть насіння на глибину до півтора сантиметра, присипають землею і пальцями легенько ущільнюють ґрунт.
- Потім ґрунт треба полити, накрити тару плівкою та поставити в тепле місце, щоб розсада швидше зійшла.
- Перші паростки з'являються упродовж 5 – 7 днів. Коли вони зійдуть повністю, можна зняти плівку та поставити розсаду на підвіконня, щоб вона отримала максимальну кількість сонячного світла.
- Поливати розсаду треба раз на 4 дні. Помідори можна пересаджувати у відкритий ґрунт, коли температура повітря становитиме щонайменше 10 градусів тепла. До цього часу помідори садити не можна, адже вони загинуть.